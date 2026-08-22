Ngày hội hiến máu tình nguyện Vân Đồn tiếp nhận 320 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026

Sáng 22/8, tại đặc khu Vân Đồn, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện đặc khu Vân Đồn tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề: “Giọt hồng Thương cảng”.

Ngay từ sớm đông đảo người dân đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp”, Ngày hội thu hút gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tham gia.



Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 320 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, góp phần đáp ứng nhu cầu máu tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh và đặc khu Vân Đồn động viên tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, đồng thời chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh Phạm Ngọc Văn trao giấy chứng nhận cho người tham gia hiến máu tình nguyện.

Thông qua ngày hội, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trên địa bàn, góp phần khẳng định tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu Vân Đồn.