Hòa chung niềm hân hoan, tự hào

Tối 28/8, Quảng trường 30/10 và tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn trở thành không gian của âm nhạc, ánh sáng và những sắc màu rực rỡ. Hàng vạn đại biểu, nhân dân và du khách cùng hòa mình vào chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, cùng nhìn lại chặng đường đã qua và đón chào một dấu mốc mới trên hành trình phát triển của vùng đất mỏ.

Chương trình được đầu tư quy mô, hoành tráng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc lịch sử khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời là hoạt động thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8/(1945 - 2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945 - 2026).

Ngay từ chiều, đông đảo người dân từ các địa phương đã về khu vực Quảng trường 30/10 và tuyến đường Trần Quốc Nghiễn. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, áo, băng rôn và các phụ kiện hòa cùng dòng người tạo nên không khí rộn ràng. Nhiều gia đình đi cùng nhau, trong đó có cả những gia đình nhiều thế hệ; các nhóm bạn trẻ mang theo cờ Tổ quốc, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Du khách cũng hòa vào dòng người, cùng chờ đón chương trình nghệ thuật trong đêm Quảng Ninh bước vào dấu mốc mới.

Những ca khúc về Vùng Mỏ để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Những giai điệu đầu tiên vang lên cũng là lúc câu chuyện về vùng đất và con người Quảng Ninh được mở ra. Chương trình gồm 4 chương: “Huyền thoại kỳ quan - Khát vọng dựng xây Tổ quốc”, “Quảng Ninh rực rỡ”, “Kỳ tích Quảng Ninh - Vươn biển lớn” và “Quảng Ninh - Thành phố của tôi”.

Mỗi chương tái hiện một chặng đường trong quá trình hình thành, đấu tranh và phát triển của Quảng Ninh. Từ vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, những năm tháng đấu tranh bảo vệ quê hương đến những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, các nội dung được thể hiện qua âm nhạc, sân khấu, công nghệ trình chiếu và những màn trình diễn được dàn dựng công phu.

Cơn mưa kéo dài khiến sân khấu và trang phục của nghệ sĩ bị ướt, việc di chuyển, theo dõi chương trình của khán giả cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, đông đảo khán giả vẫn ở lại, cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò và tiếng hát hòa theo từng tiết mục tạo nên không khí sôi động trong suốt chương trình. Các nghệ sĩ cũng biểu diễn hết mình, mang đến nhiều tiết mục giàu cảm xúc cho khán giả.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, với nhiều phong cách và dòng nhạc khác nhau. Những giọng ca quen thuộc cùng các nghệ sĩ trẻ lần lượt mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò liên tục vang lên, góp phần tạo nên không khí sôi nổi trong suốt chương trình.

Không quan trời mưa, hàng nghìn người tập trung dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn dõi theo chương trình.

Khoảng 100.000 đại biểu, nhân dân và du khách đã trực tiếp theo dõi chương trình tại khu vực Quảng trường 30/10, tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn và các tuyến đường lân cận. Trong đó, khoảng 50.000 người tập trung tại khu vực Quảng trường 30/10, số còn lại theo dõi chương trình dọc tuyến đường bao biển và các khu vực lân cận. Không gian tổ chức được mở rộng từ sân khấu trung tâm ra tuyến diễu hành, mặt biển và bầu trời, tạo điều kiện để khán giả ở nhiều vị trí cùng theo dõi chương trình.



Sân khấu xoay trung tâm tạo góc nhìn thuận lợi cho khán giả ở nhiều vị trí. Hệ thống màn hình LED được bố trí dọc hai bên đường Trần Quốc Nghiễn và quanh khu vực Quảng trường 30/10, kết hợp hệ thống âm thanh đồng bộ, giúp người dân, du khách dễ dàng theo dõi các tiết mục của chương trình.

Song song với các tiết mục trên sân khấu, đoàn tàu diễu hành ánh sáng trên Vịnh Hạ Long đã mang đến một khung cảnh vô cùng lung linh, mãn nhãn; kết hợp với hàng loạt chùm pháo hoa đầy màu sắc mang đến một đêm hội đầy cảm xúc.

Người dân tập trung xem qua các màn hình LED khu vực ngoài sân khấu.

Tại Quảng trường 30/10, khi những hình ảnh về Quảng Ninh trong hành trình đổi mới hiện lên trên màn hình lớn, nhiều khán giả đã rơi nước mắt. Với những người đã gắn bó nhiều năm với vùng đất mỏ, đó là dịp để nhìn lại sự thay đổi mạnh mẽ của quê hương và nhận ra cuộc đời mình hôm qua chính là một phần quê hương hôm nay

Ông Nguyễn Văn Đam, khu Cao Thắng 3, phường Hà Lầm chia sẻ: Tôi thực sự xúc động và tự hào khi được nhìn lại chặng đường phát triển của quê hương qua những hình ảnh, câu chuyện đầy cảm xúc. Là người đã trải qua những năm tháng chiến đấu, chứng kiến Quảng Ninh từng bước vượt qua khó khăn, hôm nay thấy quê hương đổi thay mạnh mẽ, hiện đại, văn minh, tôi càng cảm nhận rõ giá trị của hòa bình, độc lập. Những thành tựu hôm nay là niềm vui lớn, cũng là minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của các thế hệ người Quảng Ninh.

Không khí của đêm hội không chỉ dừng lại tại Quảng trường 30/10 hay tuyến đường bao biển. Qua sóng truyền hình trực tiếp và hệ thống màn hình LED được bố trí tại các xã, phường, đặc khu, chương trình đã kết nối hàng triệu trái tim cùng hướng về một sự kiện chung của quê hương. Tại nhiều địa phương, từ sớm, người dân đã tập trung tại các quảng trường, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng để cùng theo dõi chương trình. Những màn hình LED, màn chiếu, tivi được lắp đặt tại khu vực công cộng đã trở thành “điểm hẹn” của người dân trong đêm 28/8.

Tại phường Cẩm Phả, trong không gian rộng lớn của Quảng trường 12/11, mặc dù trời mưa, nhưng khá nhiều người dân đã cùng nhau theo dõi từng tiết mục. Khi hình ảnh sân khấu chính hiện lên trên màn hình, khoảng cách giữa Cẩm Phả với trung tâm của sự kiện dường như được xóa nhòa. Những tràng pháo tay, những tiếng trò chuyện hào hứng đã tạo nên một không gian sôi động không kém tại sân khấu chính.

Chị Nguyễn Thị Dung, Khu phố Cẩm Trung 4C cho biết: Dõi theo chương trình, chúng tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Dù không có mặt trực tiếp tại Quảng trường 30/10, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận rõ không khí sôi động, hào hùng qua từng tiết mục. Những hình ảnh về chặng đường phát triển của Quảng Ninh khiến tôi càng thêm tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của quê hương, người dân sẽ thêm yên vui, hạnh phúc.

Không ít nơi, việc theo dõi chương trình đã trở thành dịp để người dân gặp gỡ, trò chuyện về sự đổi thay của quê hương. Những câu chuyện về một Quảng Ninh của những năm tháng trước đây được nhắc lại bên cạnh niềm vui khi chứng kiến diện mạo mới của thành phố hôm nay. Đối với nhiều người, việc cùng nhau xem truyền hình trực tiếp không đơn thuần là theo dõi một chương trình nghệ thuật, mà còn là cùng chia sẻ một khoảnh khắc lịch sử.

Không trực tiếp đến điểm tổ chức, nhiều gia đình ở Đặc khu Vân Đồn lựa chọn theo dõi chương trình qua tivi, cùng hòa chung không khí của đêm nghệ thuật đặc biệt.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân tham gia các sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, các địa phương cũng đã chủ động bố trí nhà văn hóa thôn, khu và các điểm sinh hoạt cộng đồng để người dân theo dõi trực tiếp Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh vào sáng 28/8. Từ buổi sáng đến đêm, một ngày hội lớn đã thực sự lan tỏa từ trung tâm thành phố đến từng khu dân cư.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” khép lại, những chùm pháo hoa rực rỡ cũng đã kết thúc nhưng dư âm của đêm hội vẫn còn đọng lại trong lòng người dân và du khách. Đó không chỉ là sự thành công của một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà còn cho thấy sức mạnh của sự đồng lòng, của niềm tin và khát vọng chung.