Công đoàn Công ty Than Hạ Long trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở từ quỹ “Mái ấm Công đoàn”

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), vừa qua, Công đoàn Công ty Than Hạ Long đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 4 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV).

Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chị Lê Thị Ngát, Phân xưởng Cơ điện.

Tại các gia đình, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho chị Lê Thị Ngát, công nhân Phân xưởng Cơ điện; anh Vũ Đình Còi, thợ lò Phân xưởng Khai thác 10; anh Phạm Văn Duy, công nhân cơ điện lò Phân xưởng Đào lò 1 và anh Giàng A Lợi, thợ lò Phân xưởng Khai thác 8.

Theo đó, mỗi gia đình được Công đoàn TKV hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và Công ty Than Hạ Long hỗ trợ 20 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ 4 gia đình là 200 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng các phần quà, động viên người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình anh Vũ Đình Còi, Phân xưởng Khai thác 10.

Hoạt động hỗ trợ không chỉ giúp các gia đình có thêm kinh phí sửa chữa nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn và Công ty Than Hạ Long đối với người lao động. Qua đó, góp phần giúp công nhân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với Công ty và ngành Than.