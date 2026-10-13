Cuộc thi cân bí ngô khổng lồ có lịch sử hơn nửa thế kỷ

Ngày 12/10, cuộc thi cân bí ngô khổng lồ lần thứ 53 tại thành phố Half Moon Bay, bang California (Mỹ), thu hút hàng trăm người tham dự. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động với nhiều hoạt động giải trí, âm nhạc và ẩm thực, trong bối cảnh các cuộc thi bí ngô khổng lồ tại Mỹ liên tiếp ghi nhận những quả bí có trọng lượng ấn tượng, thậm chí có khả năng phá kỷ lục thế giới.

Jesus Cruzaley, 10 tuổi (giữa, bên phải), vui mừng cùng ông ngoại Harold Stern sau khi ban tổ chức cân quả bí ngô của em tại Giải vô địch thế giới cân bí ngô khổng lồ Safeway ở Half Moon Bay, bang California (Mỹ), ngày 12/10/2026. Ảnh: AP

Cuộc thi hơn nửa thế kỷ tìm ra nhà vô địch

Trải qua hơn 50 năm tổ chức, Giải vô địch thế giới cân bí ngô khổng lồ tại Half Moon Bay đã trở thành sự kiện thường niên thu hút những người trồng bí ngô từ nhiều bang của Mỹ.

Tại cuộc thi năm nay, ông Travis Gienger, giáo viên làm vườn đến từ bang Minnesota, giành chức vô địch với quả bí ngô mang tên Rocky, nặng 2.389 pound (khoảng 1.083kg). Đây là lần thứ năm ông Gienger đăng quang tại cuộc thi. Vượt qua hàng chục đối thủ, ông nhận giải thưởng 21.501 USD.

Theo quy định, Ban tổ chức trao thưởng với mức 9 USD cho mỗi pound trọng lượng quả bí chiến thắng, đồng thời dành khoản thưởng bổ sung 30.000 USD cho người phá kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, quả bí của ông Gienger chưa đạt tới mức trọng lượng để nhận khoản thưởng đặc biệt này. Để tham gia cuộc thi, ông Gienger cùng gia đình đã lái xe suốt 35 giờ từ Minnesota tới California, vận chuyển quả bí ngô có kích thước tương đương một chiếc ô tô nhỏ.

Năm ngoái, ông không thể tham gia cuộc thi do quả bí bị nứt trong quá trình phát triển. Với quyết tâm trở lại, ông đặt tên quả bí năm nay là Rocky, theo tên nhân vật võ sĩ quyền Anh nổi tiếng do diễn viên Sylvester Stallone thủ vai.

"Vô địch năm lần, đó chính là mục tiêu chúng tôi đến đây để thực hiện", ông Gienger chia sẻ sau chiến thắng.

Đại diện Ban tổ chức, ông Ronan Fowler cho biết: Ông Gienger trồng bí trong khu vườn phía sau nhà tại thành phố Anoka, nằm bên sông Mississippi, phía bắc Minneapolis. Năm nay, thời tiết gây nhiều khó khăn cho quá trình chăm sóc bí, khi nhiệt độ có thời điểm xuống dưới 0 độ C, dù vậy ông Gienger vẫn trồng thành công quả bí nặng hơn 1 tấn. Ban tổ chức đánh giá đây là thành tích đáng kinh ngạc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ông Gienger cho biết để tiếp tục nâng cao thành tích, ông có thể phải chuyển sang trồng bí trong môi trường kiểm soát nhiệt độ.

Bên cạnh hoạt động cân bí, cuộc thi lần thứ 53 còn mang đến nhiều chương trình âm nhạc, ẩm thực và giải trí. Hàng trăm người tham dự đã nhiệt liệt cổ vũ khi quả bí ngô có hình dáng cân đối mang tên Tinkerbell giành giải quả bí đẹp nhất. Theo kế hoạch, quả bí Rocky sẽ xuất hiện trong cuộc diễu hành tại Half Moon Bay vào cuối tuần này.

Quả bí ngô nặng hơn 1,4 tấn có thể lập kỷ lục thế giới

Trong khi cuộc thi tại California tìm ra nhà vô địch, một cuộc thi khác ở vùng New England cũng thu hút sự chú ý khi ghi nhận quả bí ngô nặng hơn 1,4 tấn, có khả năng phá kỷ lục thế giới.

Tại cuộc thi ngày 10/10, ông Ron Wallace, sống ở thị trấn Greene, bang Rhode Island, mang đến quả bí ngô nặng 3.156 pound (khoảng 1.432kg), vượt kỷ lục thế giới hiện tại khoảng 136kg.

Theo thông tin trên trang web của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, ông Ian Paton, sống tại thị trấn Lymington (Anh), đang giữ kỷ lục quả bí ngô nặng nhất thế giới với trọng lượng 2.857 pound (khoảng 1.296kg), xác lập ngày 3/10.

Ngày 12/10, ông Wallace cho biết đã liên hệ với đại diện Guinness và nhận được phản hồi tích cực về quá trình xác minh thành tích mới. "Quả bí thực sự khổng lồ. Tôi rất vui khi trồng được nó", ông Wallace chia sẻ.

Hiện Guinness vẫn ghi nhận thành tích của ông Ian Paton là kỷ lục thế giới và chưa đưa ra bình luận chính thức về quả bí của ông Wallace.

Với kết quả tại cuộc thi ở New England, ông Wallace nhận giải thưởng 3.500 USD. Dù một số cuộc thi khác đưa ra mức thưởng lên tới 70.000 USD, ông vẫn lựa chọn tranh tài tại quê nhà để chia sẻ niềm vui với cộng đồng địa phương.

"Tôi vô cùng phấn khích. Cả khu vực như vỡ òa", ông Wallace kể lại khoảnh khắc Ban tổ chức công bố trọng lượng quả bí.

Kinh nghiệm trồng bí ngô khổng lồ thu hút sự quan tâm

Những quả bí ngô nặng hơn 1 tấn tại các cuộc thi năm nay cho thấy nỗ lực của người trồng trong việc cải tiến kỹ thuật canh tác và thích ứng với điều kiện thời tiết.

Theo ông Wallace, thành công của ông có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng những người trồng bí ngô khổng lồ, vốn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ phương pháp chăm sóc cây và cải tạo đất. Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Wallace trồng bí ngô trong nhà kính. Theo ông, phương pháp này tạo ra sự khác biệt rõ rệt, góp phần giúp quả bí đạt trọng lượng hơn 1,4 tấn.

"Muốn trồng được một quả bí ngô nặng hơn 1,3 tấn, cần có sự chung sức của cả cộng đồng", ông nhấn mạnh.

Ông Wallace bắt đầu theo đuổi thú vui trồng bí ngô khổng lồ sau khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh vật tư làm vườn trực tuyến. Ông cho rằng các cuộc thi không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu thích trồng bí mà còn góp phần thúc đẩy việc trao đổi và ứng dụng các kỹ thuật canh tác. Theo ông, ngành nông nghiệp ngày càng quan tâm đến kinh nghiệm của cộng đồng này, đặc biệt trong lĩnh vực cải tạo đất và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong khi đó, ông Gienger cũng đang cân nhắc áp dụng phương pháp trồng bí trong môi trường kiểm soát nhiệt độ, tương tự ông Wallace, nhằm hạn chế tác động của thời tiết và cải thiện thành tích tại các cuộc thi tiếp theo.

Tháng 10 hằng năm là thời điểm nhiều cuộc thi bí ngô khổng lồ diễn ra trên thế giới, thu hút những người trồng bí tranh tài để tìm ra những quả bí có kích thước và trọng lượng lớn nhất. Các giống bí phục vụ thi đấu chủ yếu hướng tới kích thước khổng lồ thay vì hương vị, nên người trồng thường không sử dụng chúng để chế biến thực phẩm.