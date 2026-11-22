Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026: Giọng ca nhí Nguyễn Hồng Diệp tỏa sáng

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 do Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tổ chức, Nguyễn Hồng Diệp (SN 2019), học sinh lớp 2A7, Trường Tiểu học Hà Lầm (phường Hà Lầm) đã xuất sắc giành giải Nhất bảng A. Thành tích này là dấu mốc đáng nhớ, tiếp thêm động lực để Nguyễn Hồng Diệp nuôi dưỡng niềm đam mê và từng bước phát triển năng khiếu nghệ thuật của mình.

Nguyễn Hồng Diệp thể hiện liên khúc “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”, “Ai yêu Bác ﻿Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Nhớ ơn Bác” tại Cuộc thi ﻿“Giai điệu xanh” lần thứ II ﻿năm 2026.

Đến với Cuộc thi hát “Giai điệu xanh”, Hồng Diệp lựa chọn liên khúc “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Nhớ ơn Bác”. Với giọng hát trong trẻo, hồn nhiên, cùng phong thái biểu diễn tự tin, làm chủ sân khấu, cô bé đã mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc. Cách thể hiện tự nhiên, tình cảm qua từng lời ca giúp Hồng Diệp truyền tải tình yêu, lòng kính trọng và biết ơn của thiếu nhi đối với Bác Hồ, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả và Ban Giám khảo.

Ít ai nghĩ rằng, trước khi bước lên sân khấu Cuộc thi hát “Giai điệu xanh”, Diệp mới có khoảng 6 tháng làm quen với thanh nhạc. Vốn yêu thích ca hát, nhảy múa và luôn hào hứng với các hoạt động văn nghệ ở trường, Hồng Diệp đã được gia đình đã tạo điều kiện để tham gia các lớp năng khiếu. Càng được tiếp xúc, niềm yêu thích ca hát trong Diệp càng lớn, từ đó em bắt đầu theo học thanh nhạc tại Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Thầy giáo Vũ Đức Việt (Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh) nhận xét: Ở lứa tuổi của Diệp, điều quan trọng trong quá trình học hát là giúp các em hình thành những kỹ năng cơ bản như giữ đúng cao độ, bắt nhịp, lấy hơi, phát âm rõ lời và biết thể hiện cảm xúc qua từng ca khúc. Diệp có khả năng ghi nhớ lời bài hát khá tốt, cảm nhận giai điệu nhanh, đặc biệt luôn hào hứng và chủ động trong mỗi buổi học. Việc thể hiện được sự hồn nhiên, tươi vui, trong sáng khi hát các ca khúc thiếu nhi cũng là điểm đáng khích lệ ở em.

Hồng Diệp tập luyện thanh nhạc với thầy giáo tại Cung Văn hóa ﻿thanh ﻿thiếu nhi Quảng Ninh.

Để thêm tự tin khi đứng trên sân khấu, bên cạnh sự hướng dẫn của thầy cô, Hồng Diệp còn có sự động viên, đồng hành của gia đình. Bố mẹ luôn tạo điều kiện để em tham gia các lớp năng khiếu, khuyến khích em luyện tập và mạnh dạn biểu diễn. Khi ở nhà, Diệp thường xuyên nghe các chương trình ca nhạc, ca khúc thiếu nhi trên tivi, Internet, tự tập hát theo những giai điệu yêu thích và ghi nhớ lời bài hát.

Cũng như nhiều bạn nhỏ đến với Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” Hồng Diệp có thêm cơ hội để thử sức, giao lưu và gặp gỡ những bạn yêu thích âm nhạc. Lần đầu tham gia một sân chơi âm nhạc có quy mô, em được làm quen với không khí biểu diễn, trải nghiệm cảm giác đứng trên sân khấu và thể hiện phần thi trước đông đảo khán giả. Hồng Diệp chia sẻ: Em rất thích hát những bài về Bác Hồ, quê hương, đất nước và các ca khúc thiếu nhi. Đến với “Giai điệu xanh”, em được đứng trên sân khấu biểu diễn, được mọi người cổ vũ và làm quen với nhiều bạn mới. Sau cuộc thi, em muốn tiếp tục học hát để có thể hát hay hơn và tham gia nhiều chương trình văn nghệ, cuộc thi hát dành cho thiếu nhi.

Không chỉ có năng khiếu ca hát, Hồng Diệp còn là cô học trò chăm ngoan, có ý thức tự giác trong học tập. Với vai trò lớp phó học tập, em luôn gương mẫu, tích cực trong các hoạt động của lớp và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực, trong năm học lớp 1, Hồng Diệp đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Hồng Diệp xuất sắc giành giải Nhất bảng A cuộc thi hát “Giai điệu xanh” ﻿lần thứ II năm 2026.

Với Hồng Diệp, giải Nhất bảng A Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” không chỉ là niềm vui sau những ngày chăm chỉ tập luyện, mà còn là kỷ niệm đẹp trong những năm tháng đầu đời gắn bó với âm nhạc. Sự tự tin trên sân khấu, niềm yêu thích ca hát cùng tinh thần ham học hỏi đang giúp em từng bước trưởng thành, khám phá và phát huy khả năng của bản thân. Đó sẽ là động lực cổ vũ em tiếp tục trau dồi giọng hát, nuôi dưỡng niềm đam mê và tự tin tham gia những sân chơi nghệ thuật mới.