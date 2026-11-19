Ella Langley thắng lớn tại CMA Awards 2026

Nữ ca sĩ Ella Langley trở thành tâm điểm của Giải thưởng Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê Mỹ (CMA Awards) lần thứ 60, diễn ra tối 18/11 tại Nashville, bang Tennessee, khi giành 5 giải thưởng quan trọng, trong đó có danh hiệu Nghệ sĩ giải trí của năm. Đêm trao giải còn ghi dấu sự trở lại của Taylor Swift sau 13 năm.

Ella Langley nhận giải Nghệ sĩ giải trí của năm tại Lễ trao Giải Country Music Association lần thứ 60 ở Bridgestone Arena, Nashville, bang Tennessee (Mỹ), ngày 18/11/2026. Ảnh AP

Sinh ra và lớn lên tại bang Alabama, Ella Langley vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Lainey Wilson, Cody Johnson, Luke Combs và Chris Stapleton để giành danh hiệu Nghệ sĩ giải trí của năm, giải thưởng cao quý nhất tại CMA Awards.

Langley mở đầu đêm trao giải bằng chiến thắng ở hạng mục Đĩa đơn của năm với ca khúc "Choosin’ Texas", tác phẩm từng lập những thành tích đáng chú ý trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc tiếp tục giúp cô giành giải Bài hát của năm, vượt qua các đề cử khác, trong đó có "I Knew It, I Knew You" của Taylor Swift và "Somewhere Over Laredo" của Lainey Wilson.

Bên cạnh đó, Langley giành thêm giải Nữ ca sĩ của năm và Album của năm với "Dandelion", sản phẩm mang đậm âm hưởng nhạc đồng quê truyền thống. Cô cũng biểu diễn ca khúc "Loving Life Again" cùng dàn nhạc dây trong chương trình được truyền hình trực tiếp từ nhà thi đấu Bridgestone Arena.

Chris Stapleton tiếp tục khẳng định vị thế trong dòng nhạc đồng quê khi lần thứ 9 giành giải Nam ca sĩ của năm. Trong khi đó, Stephen Wilson Jr. được vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Nhóm Red Clay Strays giành giải Nhóm nhạc của năm lần thứ hai liên tiếp, đồng thời trình diễn ca khúc "Revival". Bộ đôi Brooks & Dunn lập thêm dấu mốc với lần thứ 17 chiến thắng ở hạng mục Bộ đôi của năm.

Brooks & Dunn còn được trao Giải thưởng Thành tựu trọn đời Willie Nelson nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài cho âm nhạc đồng quê. Nhiều nghệ sĩ như Halestorm, Marcus King, Brothers Osborne, Hardy và Luke Bryan đã biểu diễn các bản hit nổi tiếng của bộ đôi để tôn vinh sự nghiệp của họ.

Một điểm nhấn khác là sự trở lại của Taylor Swift trên sân khấu CMA Awards sau 13 năm vắng bóng. Nữ ca sĩ trình diễn "I Knew It, I Knew You", ca khúc trong bộ phim hoạt hình "Toy Story 5", kết hợp một phần bản hit nhạc đồng quê "Our Song" phát hành năm 2006. Đây là lần đầu tiên cô biểu diễn tại CMA Awards kể từ năm 2013, đánh dấu sự trở lại với sân khấu đã gắn liền với những năm đầu sự nghiệp.

Đêm trao giải cũng dành thời lượng tưởng nhớ Dolly Parton, huyền thoại âm nhạc đồng quê Mỹ qua đời hồi tháng 8/2026 ở tuổi 80. Người dẫn chương trình Lainey Wilson cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Vince Gill biểu diễn "I Will Always Love You", một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Parton.

CMA Awards là một trong những giải thưởng quan trọng của ngành công nghiệp âm nhạc đồng quê Mỹ. Các đề cử và kết quả được quyết định thông qua bình chọn của thành viên Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê, bao gồm nghệ sĩ, nhạc sĩ sáng tác, nhà điều hành âm nhạc, chuyên gia truyền thông và những người hoạt động trong ngành.