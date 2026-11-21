Chương trình thực tế The Traitors thu hút 80.000 người đăng ký tham gia

Chương trình truyền hình thực tế The Traitors: New Blood của NBC sẽ trở lại với mùa thứ hai vào năm 2027, sau khi mùa đầu tiên thu hút đông đảo khán giả tại Mỹ. Với hơn 80.000 người đăng ký tham gia, phiên bản dành cho người chơi không phải người nổi tiếng gây chú ý nhờ những màn đấu trí khó đoán và phương thức sản xuất hạn chế tối đa sự can thiệp vào diễn biến trò chơi.

Trong hình ảnh do NBC công bố, người dẫn chương trình Alan Cumming (đứng) cùng dàn người chơi của chương trình “The Traitors: New Blood.Ảnh: AP.

NBC công bố quyết định sản xuất mùa thứ hai trước khi tập chung kết mùa đầu tiên lên sóng ngày 19/11. Theo NBCUniversal, hai tập mở màn thu hút trung bình 6 triệu lượt xem trên NBC và nền tảng Peacock trong ba ngày, bao gồm cả các lần phát lại. Đây là chương trình truyền hình thực tế mới có màn ra mắt thành công nhất của NBC trong sáu năm qua ở nhóm khán giả 18-49 tuổi.

Lấy bối cảnh tại một lâu đài ở Scotland, The Traitors là cuộc đấu trí giữa hai phe. Một số người bí mật được chọn làm Kẻ phản bội (Traitors), có nhiệm vụ lần lượt loại những người thuộc phe Trung thành (Faithfuls). Trong khi đó, phe Trung thành phải tìm ra và bỏ phiếu loại những người bị nghi ngờ là Kẻ phản bội. Các thí sinh còn tham gia những thử thách nhằm gia tăng giá trị giải thưởng.

Phiên bản quy tụ người nổi tiếng của The Traitors từng hai năm liên tiếp giành giải Emmy dành cho chương trình truyền hình thực tế thi đấu xuất sắc nhất. Trong khi phiên bản dành cho người không nổi tiếng này phát trên Peacock, New Blood được NBC phát sóng vào khung giờ 20 giờ, với một số điều chỉnh để phù hợp với khán giả gia đình, như hạn chế ngôn ngữ thô tục và đưa các thí sinh đến lâu đài bằng tàu hơi nước.

Cuộc chơi của những người chơi không nổi tiếng

Theo nhà sản xuất điều hành Sam Rees-Jones, việc lựa chọn người tham gia là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với New Blood. Từ hơn 80.000 hồ sơ đăng ký, ê-kíp tìm kiếm những người có độ tuổi, nghề nghiệp và xuất thân đa dạng để khán giả có thể thấy phần nào hình ảnh của mình trong chương trình, ví dụ như người chăm sóc thú cưng, luật sư, nhà vật lý thiên văn. Không giống phiên bản dành cho người nổi tiếng, những người tham gia New Blood bước vào trò chơi mà không có nhiều định kiến sẵn có về nhau, khiến các mối quan hệ và chiến thuật trở nên khó đoán hơn.

Rees-Jones nhấn mạnh rằng luật chơi vẫn giữ nguyên, nhưng sự khác biệt về con người tạo ra những diễn biến hoàn toàn mới. Ông cho rằng điều quan trọng là lựa chọn những thí sinh đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, giúp chương trình gần gũi hơn với người xem.

Với Joe Vanella, một người làm dịch vụ tang lễ ở New York, khoảnh khắc đặt chân đến lâu đài và chứng kiến người dẫn chương trình Alan Cumming xuất hiện là trải nghiệm đặc biệt. “Hãy tưởng tượng ai đó đưa bạn đến và thả bạn vào ngay giữa chương trình yêu thích. Đó là cảm giác không thể diễn tả bằng lời” - anh Vanella chia sẻ.

Nhà sản xuất gần như không can thiệp

Một trong những điểm đặc biệt của The Traitors là cách ê-kíp sản xuất để các thí sinh tự quyết định diễn biến trò chơi. Trong những cuộc thảo luận bàn tròn, camera được bố trí kín đáo và không có nhà sản xuất nào hiện diện trong phòng.

Theo Rees-Jones, các thí sinh phải tự lựa chọn thời điểm lên tiếng, đưa ra nghi ngờ và thuyết phục người khác. Ngay cả khi cả nhóm im lặng trong thời gian dài, ê-kíp cũng không can thiệp để thúc đẩy cuộc tranh luận. “Đây trước hết là một trò chơi đối với các thí sinh, sau đó mới là một chương trình truyền hình” - Rees-Jones nói, đồng thời cho biết ê-kíp về cơ bản giao quyền kiểm soát lâu đài cho người chơi.

Trước khi ghi hình, đội ngũ sản xuất đã xác định thứ tự các thử thách, thời điểm xuất hiện những tình tiết bất ngờ và những người được chọn làm Kẻ phản bội trong tập đầu tiên. Khi máy quay bắt đầu hoạt động, kế hoạch này không thay đổi, ngay cả khi phe Trung thành trải qua một thời gian dài mà không loại được Kẻ phản bội nào.

Cách tổ chức đó tạo ra những tình huống bất ngờ ngay cả đối với nhà sản xuất. “Đây là chương trình căng thẳng nhất để sản xuất, bởi bạn không có quyền kiểm soát” - nhà sản xuất điều hành Rees-Jones thừa nhận.

Giải thưởng lớn và những lựa chọn khó khăn

Khác biệt đáng kể giữa phiên bản dành cho người bình thường và người nổi tiếng nằm ở ý nghĩa của khoản tiền thưởng. Joe Vanella và Tomica Adams, một nữ phi công đến từ Boston, đều từng đảm nhận vai Kẻ phản bội trước khi bị loại khỏi chương trình.

Theo Vanella, số tiền thưởng 250.000 USD có thể không làm thay đổi cuộc sống của nhiều người nổi tiếng, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt đối với những thí sinh bình thường. “Dù có thắng 250.000 USD hay không, nhiều người nổi tiếng vẫn trở về cuộc sống như trước. Nhưng với người giành chiến thắng lần này, số tiền đó sẽ tạo ra sự thay đổi” - Vanella nhận định.

Chính điều đó khiến các quyết định loại người chơi trở nên khó khăn hơn. Vanella cho biết việc hiểu hoàn cảnh và câu chuyện của từng người khiến anh cảm thấy áp lực mỗi khi phải lựa chọn ai sẽ rời cuộc chơi.

Tomica Adams cũng thừa nhận việc liên tục nói dối là thử thách đối với những người có lương tâm. Để duy trì vai diễn Kẻ phản bội, cô phải luôn giữ vững hình ảnh của mình trước các thí sinh khác. Những ngày ghi hình kéo dài cùng áp lực phải che giấu thân phận khiến Adams cảm thấy kiệt sức. “Bạn bị cuốn vào một thế giới đầy sự phản bội” - cô chia sẻ.

Tương lai của The Traitors

Trong khi New Blood đã được xác nhận trở lại với mùa thứ hai vào năm 2027, phiên bản The Traitors quy tụ người nổi tiếng cũng chuẩn bị phát sóng mùa thứ năm trên Peacock từ ngày 14/1/2027.

Theo nhà sản xuất Sam Rees-Jones, mùa mới đang trong giai đoạn hậu kỳ, với dàn thí sinh đa dạng gồm nữ diễn viên Kristin Chenoweth, vận động viên trượt tuyết hai lần giành huy chương vàng Olympic Chloe Kim và Joey Graziadei, gương mặt từng xuất hiện trong chương trình The Bachelor.

Cùng với thành công của phiên bản dành cho người nổi tiếng, sức hút của New Blood cho thấy trò chơi đấu trí và những mối quan hệ khó đoán giữa người tham gia tiếp tục là yếu tố thu hút khán giả của The Traitors.