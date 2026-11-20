TÌNH CÔ, NGHĨA THẦY

Bài thơ “Tình cô, nghĩa thầy” của tác giả Quản Minh Cường là khúc ca tri ân đầy cảm xúc, thể hiện tình cảm yêu thương, kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã và đang miệt mài trên bục giảng. Bằng thể thơ lục bát truyền thống, lời thơ giản dị, trong sáng và giàu tình cảm, tác giả đã khắc họa hình ảnh thầy cô tận tụy, hết lòng chăm lo, dìu dắt học trò trên hành trình chinh phục tri thức và hoàn thiện nhân cách.

Không chỉ ca ngợi công lao dạy dỗ của thầy cô, bài thơ còn gửi gắm những bài học ý nghĩa về tinh thần hiếu học, tình bạn đoàn kết, ý chí rèn luyện và trách nhiệm với quê hương, đất nước. Hình ảnh người thầy, người cô hiện lên thật gần gũi, bao dung, luôn chắp cánh ước mơ và thắp sáng tương lai cho bao thế hệ học trò.

Với thông điệp nhân văn sâu sắc, “Tình cô, nghĩa thầy” như một lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy luôn trân trọng, khắc ghi công ơn thầy cô, gìn giữ truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc. Bài thơ cũng là món quà tinh thần ý nghĩa, thay lời tri ân gửi tới những người lái đò thầm lặng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Quảng Ninh, ngày 17/11/2026. Ảnh: Thu Chung

TÌNH CÔ, NGHĨA THẦY

*****

Nắng vàng trải khắp phố phường

Rộn ràng, ríu rít tới trường hát ca

Tình Cô, nghĩa Thầy bao la

Chăm từng nét chữ, chan hòa yêu thương

Chắp đôi cánh ước muôn phương

Chăm lo từng bước, mở đường tương lai

Thầy luôn vun đắp ngày mai

Dạy trò điều tốt, miệt mài vươn lên

Chăm ngoan rèn luyện vững bền

Trí tuệ, đạo đức đắp nền dựng xây

Bạn bè đoàn kết chung tay

Cùng nhau học tập mỗi ngày tiến xa

Thầy luôn chỉ bảo thiết tha

Dạy trò tránh những xấu xa trong đời

Khắc ghi lời dạy sáng ngời

Rèn tâm, luyện chí, nên người sáng trong

Cùng nhau góp sức vun trồng

Góp công xây dựng ruộng đồng quê hương

Thầy Cô mãi mãi yêu thương

Bao năm tận tụy, vấn vương học trò

Trò luôn ghi nhớ ơn Cô

Thầy Cô vẫn mãi chăm lo từng giờ

Lời Thầy thắm đượm hồn thơ

Ơn Cô con giữ chẳng mờ tháng năm./.

*****

Tác giả Quản Minh Cường, viết ngày 20/11/2026 tại Hà Nội. Kính tặng các Thầy giáo, Cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.