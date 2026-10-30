“Giai điệu xanh” chắp cánh tài năng âm nhạc trẻ

Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II, năm 2026 do Cung Văn hóa Thanh, thiếu nhi Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam tổ chức. Đây là sân chơi nghệ thuật dành cho thanh, thiếu nhi Quảng Ninh có niềm đam mê ca hát, tạo cơ hội để các em thể hiện năng khiếu, giao lưu, học hỏi và khẳng định bản thân.

Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố Quảng Ninh và Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Từ đam mê đến sân khấu chuyên nghiệp” mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa và bổ ích cho các thí sinh trước thềm chung kết cuộc thi.

Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II, năm 2026 dành cho thanh, thiếu nhi từ 6-22 tuổi đang sinh sống, học tập hoặc làm việc trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Các thí sinh được chia thành 3 bảng: Bảng A dành cho lứa tuổi thiếu nhi (6-10 tuổi), bảng B dành cho thiếu niên (11-15 tuổi) và bảng C dành cho thanh niên, sinh viên (16-22 tuổi).

Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng sơ khảo và chung kết. Tại vòng sơ khảo đã thu hút trên 100 thí sinh tham gia theo hình thức trực tuyến. Ban tổ chức đã lựa chọn 31 thí sinh xuất sắc ở cả 3 bảng vào vòng chung kết, diễn ra trong 2 ngày 31/10 và 1/11/2026.

Nguyễn Thụy Hải Anh đã xuất sắc giành giải Nhất phong cách nhạc nhẹ của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025.

Từ tháng 10, các thí sinh đã tích cực tập luyện, chuẩn bị tiết mục cho vòng chung kết. Tại bảng A, Phạm Ngọc Tuệ Linh (phường Mạo Khê) phát huy thế mạnh ở dòng nhạc dân gian lựa chọn ca khúc phù hợp với chất giọng, đồng thời chú trọng cách thể hiện cảm xúc, và phong thái biểu diễn để phần trình diễn thêm tự nhiên, cuốn hút.

Tuệ Linh chia sẻ: “Em rất vui khi được góp mặt tại vòng chung kết cuộc thi. Em sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Em cũng mong muốn được giao lưu, học hỏi thêm từ các bạn để ngày càng tiến bộ hơn”.

Vòng chung kết cuộc thi được tổ chức tại trường quay S8 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Ở bảng B, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi (phường Tuần Châu) lựa chọn dòng nhạc nhẹ để tranh tài. Từng đảm nhận vai trò MC tại nhiều chương trình dành cho thiếu nhi, Bảo Nhi có lợi thế về sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và kết nối với khán giả. Đến với “Giai điệu xanh”, em mong muốn được thử sức thể hiện tài năng ca hát, và tích lũy thêm kỹ năng, kinh nghiệm biểu diễn.

Nếu Tuệ Linh, Bảo Nhi và các thí sinh đang háo hức trước lần đầu tranh tài ở vòng chung kết cuộc thi thì với Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc và Nguyễn Thụy Hải Anh, “Giai điệu xanh” đã trở thành một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi âm nhạc. Tham gia cuộc thi lần thứ I năm 2024, Bảo Ngọc và Hải Anh đã xuất sắc giành giải nhất bảng C và bảng B, tạo cho các em thêm động lực để tiếp tục rèn luyện và thử sức ở những sân chơi có quy mô lớn hơn. Năm 2025, Bảo Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn khi giành giải nhất Hội thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Hải Anh đạt giải nhất phong cách nhạc nhẹ Tiếng hát Hà Nội.

Bảo Ngọc chia sẻ: Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” là bước đệm ý nghĩa, giúp em tích lũy kinh nghiệm và tự tin hơn khi biểu diễn. Thành tích tại cuộc thi cũng tạo động lực để em tiếp tục thử sức ở những sân chơi lớn hơn, học hỏi nhiều hơn trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc giành giải nhất Hội thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh năm 2025.



Điểm mới của mùa giải “Giai điệu xanh” năm nay là sự phối hợp tổ chức giữa Cung Văn hóa Thanh, thiếu nhi Quảng Ninh với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam.

Bà Bùi Thị Vân Anh, Giám đốc Cung Văn hóa Thanh, thiếu nhi Quảng Ninh, cho biết: Vòng chung kết năm nay có sự kết hợp giữa kinh nghiệm tổ chức, sản xuất chương trình và chuyên môn nghệ thuật của các đơn vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc thi. Qua đó, các thí sinh có cơ hội thể hiện tài năng trên sân khấu được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, mang đến những phần trình diễn hấp dẫn và giàu tính nghệ thuật.

Các thí sinh vòng chung kết cuộc thi hát "Giai điệu xanh" chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Từ đam mê đến sân khấu chuyên nghiệp” do Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố Quảng Ninh và Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, cuộc thi tiếp tục hướng tới mục tiêu tạo dựng sân chơi nghệ thuật lành mạnh, giúp thanh, thiếu nhi phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát, đồng thời góp phần định hướng thẩm mỹ, bồi đắp tình yêu đối với âm nhạc và các giá trị văn hóa Việt Nam. Qua quá trình tham gia, các em có thêm cơ hội rèn luyện sự tự tin, khả năng sáng tạo, từng bước hoàn thiện kỹ năng biểu diễn phù hợp.

Cuộc thi cũng góp phần kết nối các địa phương, trường học và tổ chức, cá nhân quan tâm đến hoạt động nghệ thuật dành cho thanh, thiếu nhi. Từ đây, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ của thành phố phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường để những tài năng trẻ được phát hiện, khích lệ và tiếp tục bồi dưỡng.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh bảng C tại chung kết cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ I năm 2024.

Với sự chuẩn bị tích cực của các thí sinh cùng sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, vòng chung kết “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 hứa hẹn mang đến những màn trình diễn hấp dẫn, thể hiện màu sắc và cá tính âm nhạc của thế hệ trẻ. Từ cuộc thi, niềm đam mê âm nhạc của thanh thiếu nhi tiếp tục được khơi dậy, những giọng hát triển vọng có thêm cơ hội tỏa sáng, qua đó, góp phần bồi dưỡng tài năng âm nhạc trẻ của Quảng Ninh.