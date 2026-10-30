Cứu nạn 6 thuyền viên sau vụ chìm tàu cá trên biển

BĐBP Quảng Ninh vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đưa 6 thuyền viên bị tai nạn trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng - Quảng Ninh vào đất liền cấp cứu.

BĐBP Quảng Ninh đưa nạn nhân vụ chìm tàu cá vào bờ cấp cứu.

Cụ thể, vào hồi 10 giờ 42 phút, ngày 30/10, tàu AROSA, quốc tịch Liberia, chở 18 thuyền viên nước ngoài, hành trình từ Singapore đến cảng Hòn Gai, để dỡ hàng. Khi đến khu vực cách đảo Long Châu khoảng 2 hải lý về phía đông, tàu AROSA va chạm với tàu cá mang biển kiểm soát HP 90880. Thời điểm bị nạn trên tàu có 6 thuyền viên. Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm, cả 6 thuyền viên rơi xuống biển.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai và Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP thành phố Quảng Ninh) đã nhanh chóng triển khai phương tiện, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Hoa tiêu Quảng Ninh và Cảng Hòn Gai tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ, chuyển đến Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ninh cấp cứu.

Thông tin ban đầu xác định, vụ tai nạn khiến 1 thuyền viên tử vong, 5 người bị thương.