Tăng cường phối hợp ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Chiều 20/8, Công an tỉnh và Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Theo quy chế, hai đơn vị tăng cường trao đổi thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; đồng thời cập nhật diễn biến thực tế tại hiện trường, phục vụ đánh giá, dự báo và cảnh báo thiên tai. Trên cơ sở đó, phối hợp đánh giá, phân vùng rủi ro tại các khu vực xung yếu, nguy hiểm, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó.

Khi xảy ra thiên tai, sự cố, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai cứu nạn, cứu hộ, di dời người và tài sản; phối hợp bảo đảm an toàn cho các trạm quan trắc, công trình khí tượng thủy văn tại khu vực bị chia cắt, cô lập. Hai đơn vị duy trì đầu mối liên lạc, sẵn sàng trao đổi thông tin theo cơ chế ưu tiên, liên tục, thông suốt trong các tình huống khẩn cấp.

Hai bên ký kết quy chế phối hợp.

Một trong những nội dung trọng tâm của Quy chế phối hợp là giao Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh triển khai xây dựng Trung tâm Cảnh báo sớm trực thuộc Trung tâm Chỉ huy PCCC và CNCH (Công an tỉnh) ngay trong tháng 8. Trung tâm được tích hợp các công nghệ hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện sớm những diễn biến bất thường về khí tượng, thời tiết, qua đó kịp thời cảnh báo người dân về nguy cơ thiên tai, lũ lụt, góp phần chủ động phòng ngừa, ứng phó và phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Quy chế cũng tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh, ứng phó thiên tai, góp phần chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.