Tập huấn kỹ năng giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Đông Ngũ

Ngày 21/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với UBND xã Đông Ngũ tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Báo cáo viên của Sở Dân tộc và Tôn giáo truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn.

Tham dự hội nghị có 100 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban Công tác Mặt trận và người có uy tín tại các thôn trên địa bàn xã Đông Ngũ.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Sở Dân tộc và Tôn giáo đã truyền đạt, phổ biến các nội dung về kiến thức pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; các quy định liên quan đến phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, các đại biểu được tập huấn kỹ năng truyền thông, tuyên truyền, tư vấn; phát hiện sớm nguy cơ tảo hôn; vận động, hòa giải ở cơ sở và quy trình phối hợp, can thiệp khi phát hiện trường hợp có nguy cơ hoặc vụ việc tảo hôn.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Hội nghị cũng trang bị cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi những kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản lý, theo dõi, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín và lực lượng làm công tác tuyên truyền trong việc chấp hành pháp luật nói chung, các quy định về hôn nhân và gia đình nói riêng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, từng bước giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hoạt động tập huấn đồng thời góp phần triển khai hiệu quả Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.