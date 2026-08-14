Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Đông Ngũ năm 2026

Ngày 13/8, xã Đông Ngũ tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Xã Đông Ngũ được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Đông Ngũ, Đông Hải và phần lớn xã Đại Dực, có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, trên một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những đặc điểm đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Trong đó, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm “lấy dân làm gốc”, “dựa vào dân để giữ gìn bình yên”.

Lãnh đạo UBND xã Đông Ngũ khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung thiết thực như phòng, chống tội phạm, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông và sử dụng hiệu quả các tiện ích số. Qua đó, nhận thức pháp luật của nhân dân từng bước được nâng lên, tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ngày càng được phát huy.

Tại các thôn, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các mô hình tự quản đã phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an. Nhiều vụ việc được phát hiện, hòa giải, xử lý ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Lãnh đạo xã Đông Ngũ khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững; không xảy ra trọng án, không phát sinh tội phạm hình sự. Công an xã đã phối hợp phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hàng cấm, khí cười, an toàn thực phẩm, môi trường; đồng thời tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Hiện xã Đông Ngũ duy trì hiệu quả 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng nhiều mô hình thiết thực như: Camera an ninh; Cổng trường an toàn giao thông; Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; “Xã không ma túy” và các mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với ứng dụng VNeID. Các mô hình đã góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Đặc biệt, năm 2025, Đông Ngũ được Công an tỉnh công nhận là địa bàn sạch ma túy. Đây là kết quả quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 xã Đông Ngũ.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã được Công an tỉnh và lãnh đạo UBND xã Đông Ngũ khen thưởng.

Cũng tại Ngày hội, lãnh đạo xã Đông Ngũ trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền đối với thế hệ trẻ, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Lãnh đạo xã Đông Ngũ trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Đông Ngũ là dịp đánh giá kết quả phong trào, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, giữ vững bình yên địa bàn và tạo nền tảng thuận lợi để Đông Ngũ phát triển ổn định, bền vững.