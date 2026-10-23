Hội diễn là dịp để lan tỏa văn hóa thợ mỏ, truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của TKV

Từ 19-24/10, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026. Hội diễn quy tụ hơn 1.000 diễn viên quần chúng và đông đảo thợ mỏ, công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài thành phố tham gia.

Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn ông Ngô Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Ông Ngô Việt Hưng.

- Xin ông cho biết một số thông tin cơ bản về Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm nay?

+ Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026).

Hội diễn năm nay quy tụ hơn 1.000 ca sĩ, diễn viên không chuyên của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng trong Tập đoàn, với 146 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu.

Ngay sau phần khai mạc là phần biểu diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ Công ty Than Hòn Gai, Công ty Tuyển than Cửa Ông và Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Quảng Ninh. Các đoàn tiếp tục dự thi đến hết ngày 23/10, Tập đoàn tổ chức công diễn, tổng kết, bế mạc và trao giải vào tối 24/10.

Chúng tôi sẽ phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh để truyền hình trực tiếp chương trình tổng kết, bế mạc và trao giải trên các kênh sóng QTV1, QTV3, VTVGo và các nền tảng số của đơn vị.

Một tiết mục trong phần thi của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty CP Xuất nhập khẩu than -Vinacomin (COALIMEX).

- Theo ông, Hội diễn có ý nghĩa như thế nào trong việc phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng của ngành Than?

+ Hội diễn là nơi để phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ từ cơ sở, là mái nhà chung để các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa các giá trị văn hóa thợ mỏ, văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Từ nhiều công trường, phân xưởng của các đơn vị trực thuộc TKV trên mọi miền Tổ quốc, các diễn viên quần chúng mang đến Hội diễn những lời ca, điệu múa, những câu chuyện về quê hương, đất nước và cuộc sống lao động ở Vùng mỏ.

Các tiết mục có nội dung tư tưởng trong sáng, tính nghệ thuật cao, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước đổi mới, Vùng mỏ thân yêu và bước phát triển vươn mình mạnh mẽ của ngành Than hôm nay.

Hội diễn tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú, đậm chất thợ mỏ, truyền cảm hứng, tiếp thêm khí thế thi đua sôi nổi để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phần biểu diễn của Đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho thành phố Quảng Ninh.

- Để có một hội diễn thành công, công tác tổ chức Hội diễn đã được chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

+ Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Để chuẩn bị Lễ khai mạc, chúng tôi đã họp giữa Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký với đại diện các đoàn nghệ thuật quần chúng của các đơn vị, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan của Quảng Ninh để chuẩn bị cho các đêm khai mạc, bế mạc. Các đêm khai mạc, bế mạc đều có phần tổng duyệt, chạy chương trình cơ bản giống như chương trình chính thức.

Các đoàn về tham gia Hội diễn đã có thời gian chuẩn bị hợp lý để xây dựng chương trình, mời biên đạo, nhạc sĩ, tập luyện hết sức khẩn trương, nghiêm túc nhằm đem đến cho khán giả những phần biểu diễn có chất lượng nghệ thuật cao nhất.

Đồng hành cùng các đoàn trong Hội diễn, chúng tôi đã mời Ban Giám khảo, những người trực tiếp đánh giá chất lượng nghệ thuật của các chương trình dự thi là những nghệ sĩ có tên tuổi, uy tín. Trong đó, nhạc sĩ, NSND Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Âm nhạc trẻ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội là Trưởng Ban Giám khảo.

Các thành viên khác gồm có: Ca sĩ, NSND Đỗ Đức Long, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam; NSND Nguyễn Minh Thông, biên đạo múa, đạo diễn, giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; ca sĩ, NSND Phạm Thị Tố Uyên, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam và đạo diễn Nguyễn Hà Anh.

Phần thi của Công ty Than Hòn Gai.

- Nhìn từ Hội diễn lần này có thể thấy, phong trào nghệ thuật quần chúng trong ngành Than phát triển vừa rộng khắp, vừa rất có chiều sâu. Ông có thể cho biết ngành Than đã quan tâm đến đời sống tinh thần cho công nhân mỏ như thế nào trong thời gian qua?

+ Vùng mỏ là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam và phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng. Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" không chỉ là sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong lao động sản xuất, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận để cho ra đời nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, tạo nên phong trào văn hóa, văn nghệ, đời sống tinh thần phong phú của người công nhân Vùng mỏ.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo đến hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức các phong trào, đầu tư cơ sở vật chất, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, động viên, tạo điều kiện và hỗ trợ văn nghệ sĩ có năng khiếu, đam mê cống hiến. Hệ thống các câu lạc bộ văn hóa - thể thao được hình thành đến tận các cơ sở và hoạt động một cách thống nhất, có chất lượng và hiệu quả.

Hầu hết các đơn vị duy trì tốt những hoạt động văn hóa, văn nghệ nên đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của công nhân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng doanh nghiệp, từ đó tác động tích cực đến việc thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất. Không chỉ hăng say lao động sản xuất, những người thợ mỏ, người chiến sĩ còn là nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu.

Từ phong trào văn hóa nghệ thuật ở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đã phát hiện và bồi dưỡng rất nhiều gương mặt ca sĩ, nghệ sĩ triển vọng, đạt nhiều huy chương tại các hội diễn nghệ thuật quần chúng của TKV, của thành phố Quảng Ninh, cũng như của Bộ Công Thương.

Quảng Ninh cũng có 2 NSND trưởng thành từ thợ mỏ là Quang Thọ và Đức Long. Cũng từ các sân khấu quần chúng, hàng trăm thợ mỏ đã được vinh danh là NSVM, danh hiệu riêng có của vùng đất mỏ Quảng Ninh.

Tiết mục của Tổng Công ty hoá chất mỏ.

Đối với công việc, danh hiệu NSVM riêng có của Quảng Ninh là động lực để mỗi người thợ mỏ không ngừng học hỏi và cống hiến nhiều hơn. Nói tóm lại, không thể phủ nhận vai trò của văn nghệ khi đã góp phần lan tỏa truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - linh hồn của văn hóa công nhân mỏ, văn hóa Quảng Ninh.

Đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên mới: "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Đội ngũ công nhân mỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" trong sự nghiệp xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, đồng thời góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

- Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!