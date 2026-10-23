Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026: Sắc màu Tuyển than Cửa Ông

Tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026, Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Tuyển than Cửa Ông mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Mạch nguồn tự hào - Rạng ngời tương lai”. Chương trình của đoàn được biểu diễn ngay đêm khai mạc hội diễn (19/10) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nhạc.

90 năm là một hành trình được viết nên từ truyền thống của biết bao thế hệ công nhân Vùng mỏ, trong đó có công nhân tuyển than. Do vậy, đây là một kỳ hội diễn đặc biệt như một dấu mốc chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Chương trình mở màn bằng màn hợp ca nam nữ và múa phụ họa “Quảng Ninh - Ánh bình minh rực rỡ” kết hợp biểu diễn trống hội.

Cũng chính vì thế, hội diễn năm nay có quy mô rất lớn với hơn 1.000 ca sĩ, diễn viên không chuyên của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đem đến 146 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, góp thêm sắc màu cho cuộc gặp gỡ văn hoá, văn nghệ của những người thợ mỏ yêu nghệ thuật.

Xuất phát từ đặc thù đó, Ban Tổ chức đã chia các đoàn tham gia thành 2 khối: 6 đoàn thuộc khối phong trào mạnh, 20 đoàn còn lại thuộc khối phong trào. Trong bức tranh chung đó, Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Tuyển than Cửa Ông với bề dày truyền thống của mình luôn được xếp là đơn vị có phong trào mạnh. Trong 5 kỳ liên tiếp vào các năm 2011, 2014, 2016, 2018, 2022, đoàn nghệ thuật quần chúng của công ty đều đoạt giải cao nhất toàn đoàn. Lần gần đây nhất, hội diễn năm 2024, Tuyển than Cửa Ông đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn khối phong trào mạnh.

Chương trình được các nghệ sĩ dàn dựng công phu kết hợp với hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Tham gia hội diễn lần này, đơn vị đã dày công dàn dựng một chương trình quy mô, chất lượng nghệ thuật cao. Vì đây là một cuộc thi, một đợt biểu dương lực lượng nghệ thuật quần chúng nên chương trình có tính cạnh tranh tốt với các phần biểu diễn khác nhau. Chương trình được chỉ đạo nội dung trực tiếp bởi Ban lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông, với sự tham gia của ê-kíp sáng tạo chuyên nghiệp: NSƯT Minh Ánh là người chỉ đạo nghệ thuật, NSƯT Quốc Toản viết kịch bản và tổng đạo diễn, kiêm biên đạo múa, cùng các biên đạo múa Minh Nghĩa và Thảo Vân.

Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của 90 diễn viên không chuyên là những cán bộ, công nhân viên, người lao động Tuyển than Cửa Ông. Con số 90 đầy tính biểu tượng như 90 đóa hoa tươi thắm dâng lên ngày hội truyền thống của Vùng mỏ và ngành Than.

Xuyên suốt thời lượng biểu diễn, chương trình đã dẫn dắt người xem qua từng cung bậc cảm xúc, từ sự lắng đọng, tự hào về lịch sử, đến tinh thần đổi mới, sức trẻ và niềm tin vào tương lai. Chương trình mở màn bằng màn hợp ca nam nữ và múa phụ họa hoành tráng “Quảng Ninh - Ánh bình minh rực rỡ” (sáng tác của nhạc sĩ Vũ Việt Hồng) do toàn đoàn biểu diễn. Tiết mục tái hiện khí thế bừng sáng của vùng than Đông Bắc, nơi tinh thần lao động hòa cùng sắc màu biển trời tươi đẹp.

Giọng ca truyền cảm của nam NSVM Việt Hưng kết hợp cùng dàn hợp xướng trong ca khúc “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” (sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến) đem lại nốt lặng giàu chất thơ và niềm tự hào dân tộc sâu lắng.

NSVM Vũ Việt Hưng cho biết: Chúng tôi xác định thông qua văn hóa văn nghệ cũng là một hoạt động thi đua sôi nổi hướng về dấu mốc kỷ niệm 90 năm truyền thống. Mỗi nghệ sĩ như tôi cảm thấy bên cạnh Tuyển than Cửa Ông thì các đơn vị đều đem đến những phần biểu diễn đậm đà bản sắc và chúng tôi cùng đến đây với tinh thần gặp gỡ giao lưu, đem hết tài năng của mình để biểu diễn phục vụ đồng nghiệp, công chúng.

Múa “Vũ điệu san hô”.

Ngay sau phần biểu diễn của NSVM Vũ Việt Hưng, giọng ca đơn nữ, NSVM Thùy Dung khẳng định nội lực qua tác phẩm “Trời và đất” (sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An), thể hiện mối giao hòa linh thiêng, sự bền bỉ của con người với thiên nhiên.

Bên cạnh đó là tiết mục múa với ngôn ngữ múa đậm chất Vùng mỏ và nhịp thở hiện đại. Các tác phẩm múa được dàn dựng công phu, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Nếu như màn múa “Hừng đông đất mỏ” (biên đạo Thảo Vân) làm sống dậy hình ảnh những người thợ khai mở tầng than giữa ánh bình minh kiên cường, thì tiết mục “Vũ điệu san hô” (âm nhạc Hồ Hoài Anh, biên đạo Thảo Vân) lại mang đến nét mềm mại, uyển chuyển, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và tình yêu biển đảo quê hương.

Nhìn chung, các tiết mục đem đến một khí thế xung kích và bản sắc người thợ tuyển than. Ở đó, phần biểu diễn của tốp ca nam với tác phẩm mang âm hưởng trẻ trung, sôi nổi “Thuận nước đẩy thuyền” (sáng tác của nhạc sĩ Sơn Thạch) cùng tốp múa đã thể hiện sự đồng lòng, tinh thần vượt sóng gió của tập thể cán bộ, công nhân Tuyển than Cửa Ông. Đặc biệt, tốp ca nam nữ đã mang đến tiết mục giàu bản sắc với tựa đề "Lung linh Tuyển than", một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thiết.

Sắc màu riêng của đơn vị chế biến, sàng tuyển than bên bờ vịnh Bái Tử Long còn được điểm xuyết rạng rỡ qua những giai điệu ngợi ca đất và người thợ mỏ. Đặc biệt là màn kết thúc chương trình hoành tráng với bản mashup “Tự hào Than - Khoáng sản Việt Nam” và “Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai” (sáng tác của các nhạc sĩ Xuân Thủy - Tuấn Đạt).

Giai điệu hào hùng, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của toàn đoàn đã khẳng định sức vươn mạnh mẽ, khát vọng cống hiến xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững và thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiết mục “Thuận nước đẩy thuyền” mang âm hưởng trẻ trung, sôi nổi với sự thể hiện trực tiếp của cả nhạc cụ dân tộc.

Không chỉ là cuộc so tài nghệ thuật quần chúng, chương trình “Mạch nguồn tự hào - Rạng ngời tương lai” của Công ty Tuyển than Cửa Ông là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha anh đã cống hiến cho dòng than của Tổ quốc. Những người thợ ban ngày hăng say bên dây chuyền sản xuất, điều hành bến cảng, tối về lại miệt mài trên sàn tập, đã tỏa sáng rực rỡ như những nghệ sĩ thực thụ, mang đến hội diễn những giá trị thẩm mỹ và tinh thần đoàn kết của người công nhân mỏ.

Chương trình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả theo dõi, tiếp tục khẳng định phong trào nghệ thuật quần chúng của Tuyển than Cửa Ông luôn là điểm sáng, ngọn lửa ấm lan tỏa tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" trường tồn cùng năm tháng.

Ông Đỗ Văn Tăng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông, cho biết: Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được mang lời ca, tiếng hát của mình phục vụ cho cán bộ, công nhân ngành Than nhân dịp kỷ niệm rất ý nghĩa này. Chương trình của chúng tôi mong muốn truyền tải truyền thống của thợ mỏ nói chung, của công nhân Tuyển than Cửa Ông nói riêng. Tôi nghĩ, những hoạt động như thế này sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người thợ mỏ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng ngành Than, xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh.