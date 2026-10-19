Khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026

Tối 19/10, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh (phường Hạ Long), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026.

Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia Hội diễn.

Đêm khai mạc có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành của thành phố, lãnh đạo TKV, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, hơn 1.000 diễn viên quần chúng và đông đảo thợ mỏ, công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài thành phố Quảng Ninh.

Hội diễn là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 – 2026).

Ban Tổ chức tặng hoa Hội đồng giám khảo.

Hội diễn năm nay quy tụ hơn 1.000 ca sĩ, diễn viên không chuyên của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng trong Tập đoàn và đại diện của thành phố Quảng Ninh đem đến 146 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, góp thêm sắc màu cho cuộc gặp gỡ văn hoá văn nghệ của những người thợ mỏ yêu nghệ thuật.

Phần thi mở màn của Công ty Than Hòn Gai.

Hội diễn là nơi để phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ từ cơ sở, là mái nhà chung để các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa các giá trị văn hóa thợ mỏ, văn hoá doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Ngay sau phần khai mạc là phần biểu diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ Công ty Than Hòn Gai, Công ty Tuyển than Cửa Ông và đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện thành phố Quảng Ninh.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các diễn viên trên sân khấu.

Phần thi của các đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ diễn ra liên tục đến hết ngày 23/10. Từ nhiều công trường, phân xưởng của các đơn vị trực thuộc TKV trên mọi miền Tổ quốc, các diễn viên quần chúng mang đến Hội diễn những lời ca, điệu múa, những câu chuyện về quê hương, đất nước và cuộc sống lao động hăng say, về Vùng mỏ thân yêu.

Tiết mục biểu diễn mở màn của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Các tiết mục có nội dung tư tưởng trong sáng, nghệ thuật cao, ca ngợi Đảng kính yêu, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước đổi mới, Vùng mỏ thân yêu và bước phát triển vươn mình mạnh mẽ của ngành Than hôm nay.

Tiết mục biểu diễn mở màn của đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện thành phố Quảng Ninh.

Hội diễn hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú, đậm chất thợ mỏ, truyền cảm hứng, tiếp thêm khí thế thi đua sôi nổi để toàn TKV hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và chiến lược phát triển Tập đoàn trong kỷ nguyên mới. Dự kiến, Hội diễn sẽ được tổ chức tổng kết, công diễn và trao giải vào tối 24/10.