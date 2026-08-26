Đó là tình yêu quê hương

Những nghị quyết của HĐND tỉnh sau mỗi kỳ họp được các cấp, ngành, địa phương tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cơ sở; được cử tri và nhân dân đón nhận, đồng thuận cao, đi nhanh vào cuộc sống. Đó là kết quả từ tình yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm của những người đại biểu dân cử trong cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho tiếng nói và lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Sát thực tế, hợp lòng dân

Từ cuối năm 2025 đến nay, khắp các vùng miền từ nông thôn đến thành thị, từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo, đâu đâu cũng sôi nổi dấy lên phong trào thi đua hiến đất mở đường, nâng cấp đô thị, khu dân cư, xây dựng khu vui chơi, văn hoá công cộng với tinh thần phấn khởi, tự hào, tự nguyện. Thực hiện chủ trương về tiếp tục nâng cấp đô thị, khu dân cư hiện hữu, HĐND tỉnh khoá XIV đã ban hành Nghị quyết số 307/2025/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh.

Trong đó, phân bổ kế hoạch vốn theo định mức cho 54 xã, phường, đặc khu thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị, khu dân cư hiện hữu, chỉnh trang, đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa với tổng kinh phí 2.300 tỷ đồng. Đó là động lực hết sức quan trọng để Quảng Ninh kết hợp đồng bộ và hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới, đáp ứng các tiêu chí của thành phố.

Phường Bãi Cháy khởi công nhóm dự án cải tạo, nâng cấp, hạ tầng đô thị và khu dân cư giai đoạn 1 (tháng 12/2025).

Tại phường Bãi Cháy, 14 dự án cải tạo, chỉnh trang giao thông; 2 dự án xây dựng các điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng; 4 dự án cấp điện, chiếu sáng đô thị và 1 dự án hỗn hợp gồm nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật... được triển khai đồng loạt những tháng qua đang góp phần vào bức tranh đô thị hiện đại.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Chi bộ khu phố Bãi Cháy 4, cho biết: Đợt chỉnh trang đô thị diễn ra đồng loạt trên quy mô lớn nhưng tiến độ rất nhanh và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Điều này cho thấy chủ trương của tỉnh thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Có hàng trăm gia đình trên địa bàn phường đã tham gia hiến đất, tháo dỡ nhiều công trình, vật kiến trúc trên đất có giá trị cao để mở rộng đường ngõ xóm, xây dựng không gian sinh hoạt chung... là những lợi ích thiết thực, lâu dài cho cả cộng đồng dân cư.

Đường 342 nối xã Kỳ Thượng - Lạng Sơn theo tiêu chuẩn cấp III miền núi, có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, được khánh thành tháng 7/2024. Ảnh: Hùng Sơn

Không chỉ 1 mà đã có rất nhiều quyết sách sát thực tế, hợp lòng dân như vậy đã được HĐND tỉnh ban hành những năm qua. Tiêu biểu như tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào tháng 4/2026, HĐND tỉnh khóa XV đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể về việc các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện khuyến khích sẽ được hỗ trợ tới 30% chi phí xây dựng nhà xưởng mới, mức tối đa 550 triệu đồng/cơ sở. Đồng thời được hỗ trợ 100% chi phí thuê hạ tầng trong 5 năm, tối đa 300 triệu đồng/cơ sở cho những cơ sở sản xuất đang hoạt động trên địa bàn tỉnh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, nằm trong khu dân cư (đô thị hoặc nông thôn) thực hiện di dời gắn với đầu tư vào cụm công nghiệp.

Công nhân Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin trong giờ sản xuất.

Thực tiễn tại nhiều địa phương trong tỉnh vẫn còn các hoạt động sản xuất trong khu dân cư với những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh cơ sở, an toàn lao động, chất lượng môi trường... Việc di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng đời sống khu dân cư và hướng tới mô hình sản xuất tập trung, bền vững. Nhưng dù vậy, việc thực hiện không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc.

Như chia sẻ của ông Đào Đức Yêm, Giám đốc Công ty CP Thuỷ sản Cái Rồng, cơ sở này vẫn chưa thể di dời ngay vì nhiều nguyên nhân khách quan, như do chưa có quỹ đất đủ rộng, tài sản đã đầu tư khá lớn. Với chính sách quan tâm hỗ trợ của tỉnh, đơn vị đã thảo thuận và đăng ký chuyển hoạt động vào Cụm công nghiệp Vân Đồn trong năm 2026. Được biết, nhiều cơ sở có quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, hoặc đang gặp vướng mắc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và điều kiện bố trí sản xuất... cũng đã quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện di dời theo chủ trương chung.

Khu vực sản xuất mắm của Công ty CP Thủy sản Cái Rồng (đặc khu Vân Đồn).

Những nội dung nêu trên chỉ là số trong rất nhiều nội dung mà HĐND tỉnh đã đưa vào thảo luận, thống nhất thông qua nhằm thể chế hóa các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng; đảm bảo tính cần thiết, khả thi, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được nguyện vọng của đa số nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Thước đo chính xác nhất là sự hài lòng

Nếu như các nghị quyết được thông qua là kết quả của trí tuệ và trách nhiệm, thì việc tổ chức thực hiện rõ tiến độ, rõ sản phẩm chính là minh chứng rõ nhất về hiệu quả của mỗi quyết sách. Do đó thời gian qua, HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quyết nghị các vấn đề quan trọng của tỉnh. Nhất là đã tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện bảo đảm thực chất, hướng tới tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm mọi nghị quyết sau khi ban hành đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Cùng với đó, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương phải khẩn trương cụ thể hóa từng nghị quyết sau kỳ họp thành chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện với việc bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Đồng thời tổ chức kiểm điểm tiến độ, tăng cường đôn đốc và công khai kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin, tạo kênh tương tác thường xuyên giữa chính quyền với người dân. Các quyết sách của HĐND tỉnh đã được chuyển hóa thành những kết quả phát triển cụ thể, có thể đo đếm được, tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương.

Lãnh đạo xã Quảng Đức kiểm tra tiến độ triển khai công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trung tâm đi bản Tài Phố (tháng 1/2026).

Nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã được các cấp, ngành tập trung tháo gỡ kịp thời. Điển hình, với kiến nghị của cử tri về chậm cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Đặc biệt, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC; xây dựng clip hướng dẫn thủ tục cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công và tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng số; mở nhóm zalo “Hỗ trợ nhận GPLX-QN”, hướng dẫn, giải đáp người dân nhận GPLX thuận tiện.

Công an phường Quang Hanh hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Hay như kiến nghị của cử tri đặc khu Cô Tô về việc Trường THPT Cô Tô có học sinh ăn ở trong khu vực bán trú, nhưng tại đây chưa có cơ chế quản sinh, đảm bảo an toàn vì không phải trường nội trú. Khó khăn này khi được đề đạt tới nghị trường, đã được quan tâm tháo gỡ bằng Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND (ngày 16/12/2025) của HĐND tỉnh, có quy định: Học sinh tiểu học nhà ở xa nơi học tập, từ 4km trở lên đối với cấp tiểu học, 7km trở lên đối với cấp THCS và 10km trở lên đối với cấp THPT, hoặc phải đi lại qua địa bàn có địa hình cách trở, thì được hỗ trợ tổ chức cho ăn ở tập trung.

Theo đó, Sở GD&ĐT đã rà soát đối tượng, lập hồ sơ, dự toán kinh phí và triển khai các điều kiện cần thiết để tổ chức quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh được hưởng chính sách. Năm học 2025-2026, có 41 học sinh Trường THPT Cô Tô đã được thụ hưởng theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Học sinh Trường THPT Cô Tô (đặc khu Cô Tô) trong lễ tổng kết năm học 2025-2026.

Không chỉ đối với những kiến nghị mới, việc giải quyết các kiến nghị còn tồn đọng từ những kỳ họp trước cũng đạt nhiều kết quả tích cực. HĐND tỉnh không chỉ tổ chức tiếp xúc cử tri bài bản tại các địa phương, mà còn triển khai mô hình kết hợp trực tuyến và trực tiếp, giúp xóa khoảng cách địa lý, để tiếng nói của người dân ở những vùng xa xôi nhất được lắng nghe. Các kiến nghị chưa thể giải quyết ngay, vai trò của UBND tỉnh là đã chủ động thông tin, giải trình rõ nguyên nhân và lộ trình thực hiện. Cách triển khai như vậy đã phần nào khẳng định được tinh thần chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh trong việc phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm điểm tiến độ và nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương. Đồng thời cho thấy sự phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan ngày càng thêm hiệu quả, đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri.

Những quyết sách lớn có thể bắt đầu từ hội trường, nhưng giá trị cuối cùng của nó phải được tìm thấy ngoài cuộc sống. Tại Quảng Ninh thời gian qua, các quyết sách lớn được thông qua thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hành động và quyết tâm của tỉnh trong việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh từ thực tiễn bằng những chính sách sát thực tiễn, hướng mạnh tới người dân và doanh nghiệp. Trách nhiệm ấy không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu phát triển, mà còn là nêu gương về kỷ luật, đổi mới, hiệu quả và tinh thần phục vụ. Khi đó, nghị quyết không còn chỉ nằm trên giấy mà đã trở thành một phần sức mạnh phát triển hiện hữu trong đời sống Vùng mỏ thời kỳ mới.