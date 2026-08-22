Đoàn công tác EVN kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 tại CTĐL Quảng Ninh

Nhằm đánh giá thực tế và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2026 của đơn vị, ngày 20/8, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ninh (CTĐL Quảng Ninh).

Ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác có ông Lê Việt Hùng, Trưởng Ban Kỹ thuật và An toàn cùng các Ban chuyên môn của EVN; Về phía đơn vị quản lý trực tiếp là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) có ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo và chuyên viên Ban An toàn, Ban Kỹ thuật và đơn vị được kiểm tra CTĐL Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe CTĐL Quảng Ninh báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) 8 tháng đầu năm 2026. Đoàn đã tiến hành kiểm tra chi tiết các mặt công tác trọng tâm, từ việc kiện toàn bộ máy tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy, cho đến công tác rà soát hồ sơ, phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Các nội dung về chuẩn bị vật tư dự phòng, thiết bị, lực lượng xung kích, cũng như việc duy trì chế độ trực ban và ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, cảnh báo hiện trường, bảo vệ môi trường cũng được Đoàn đánh giá chi tiết.

Đoàn công tác kiểm tra công tác PCTT &TKCN tại Trạm 110 kV Mông Dương.

Thông qua công tác kiểm tra tại hiện trường TBA 110 kV Mông Dương và 2 Điện lực Vân Đồn và Hải Hà, Đoàn công tác chú trọng đánh giá năng lực giám sát, cảnh báo và kiểm tra hiện trường của Công ty thông qua việc ứng dụng khoa học công nghệ cũng như đánh giá cao tính chủ động của CTĐL Quảng Ninh trong việc tổ chức các đợt diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố lưới điện và bảo đảm cung ứng điện tại các khu vực trọng điểm, xã đảo. Việc đảm bảo an toàn kỹ thuật cho công trình, trạm biến áp, đặc biệt là các trạm không người trực, cùng với khả năng thực hiện quy chế phối hợp chặt chẽ giữa CTĐL Quảng Ninh và chính quyền địa phương, Công an tỉnh và các phường/xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp trên địa bàn, Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam là những tiêu chí quan trọng được Đoàn kiểm tra ghi nhận.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm 2026, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã trình bày chi tiết về công tác huấn luyện, diễn tập xử lý tình huống thiên tai, cũng như việc thực hiện các chỉ đạo từ cấp trên. Những tồn tại sau các đợt thiên tai trước đây đã được đơn vị nghiêm túc rà soát và khắc phục kịp thời. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận nỗ lực của đơn vị trong việc duy trì chế độ trực ban, thông tin liên lạc thông suốt và thực hiện báo cáo định kỳ trên phần mềm PMIS.

Đoàn công tác kiểm tra công tác nhập số liệu nhật ký vận hành tại TBA 110 kV Mông Dương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đinh Thế Phúc, Thành viên HĐTV EVN ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục nhanh chóng hậu quả thiên tai thời gian qua. Công ty đã thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đội xung kích, công tác phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương, công an, viễn thông, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam; đơn vị đã xây dựng và chuẩn bị tốt công tác “4 tại chỗ” cho phương án PCTT&TKCN; Công ty cần tăng cường vật tư thiết bị dự phòng, có thể lập phương án tập trung tại Kho Công ty và theo cụm theo địa bàn của các đơn vị lân cận; chuẩn bị máy phát lớn tại các điểm trọng yếu; lưu ý xây dựng chi tiết phương án phòng chống cháy nổ tại các kho vật tư của đơn vị, xử lý chất thải nguy hại.

Trưởng đoàn công tác yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết phức tạp, duy trì nghiêm chế độ trực ứng trực 24/24h, rà soát kỹ lưỡng các vị trí xung yếu, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân địa phương trong mùa mưa bão năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Lê Bá Quyến, Phó giám đốc Công ty thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Quảng Ninh, xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu sâu sắc toàn bộ ý kiến chỉ đạo kết luận của ông Đinh Thế Phúc cùng các thành viên Đoàn công tác EVN. Công ty sẽ nghiêm túc rà soát, nhanh chóng cụ thể hóa các chỉ đạo của Đoàn vào kế hoạch hành động thực tế. Đơn vị cam kết tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24h, chủ động bám sát diễn biến thời tiết, rà soát các vị trí xung yếu và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Ông khẳng định Công ty luôn sẵn sàng nhân lực và vật lực đảm bảo cho công tác PCTT &TKCN, quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải quan trọng, phát triển kinh tế xã hội và phục vụ sinh hoạt của nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.

Thông qua buổi kiểm tra, Đoàn công tác EVN đã có những đánh giá cụ thể về công tác chuẩn bị và ứng phó của CTĐL Quảng Ninh trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Qua công tác kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và các đơn vị cơ sở, không chỉ khẳng định sự quan tâm sát sao của Tập đoàn đối với công tác an toàn, mà còn giúp Công ty Điện lực Quảng Ninh củng cố thêm các phương án ứng phó, sẵn sàng đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an toàn trong mùa mưa bão năm 2026.