Lan tỏa phong trào “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã phát động và triển khai sâu rộng, duy trì phong trào xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” qua nhiều năm. Với những tiêu chí cụ thể gắn với kỷ luật lao động, an toàn, năng suất và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào góp phần bồi đắp truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng đội ngũ công nhân ngành Than đáp ứng yêu cầu sản xuất trong giai đoạn mới.

Khơi dậy phong trào thi đua từ lời Bác dạy

Sinh thời, Bác Hồ đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến ngành Than và những người thợ Vùng mỏ Quảng Ninh. Năm 1968, trong buổi gặp mặt Đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than, Bác đã căn dặn: “Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Toàn thể công nhân và cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý thức quyết chiến, quyết thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, phải có đầy đủ ý thức làm chủ nước nhà, làm chủ xí nghiệp, vượt qua khó khăn nhằm một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc…”. Lời dạy của Bác đã trở thành động lực cổ vũ các phong trào thi đua trong toàn ngành Than, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công nhân.

Công ty Than Dương Huy tuyên dương gương "Người Thợ mỏ - Người Chiến sĩ".

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, công nhân mỏ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, hưởng ứng các phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Chắc tay búa, vững tay súng”, thi đua đào lò nhanh, tăng sản lượng than phục vụ đất nước. Khi bước vào thời kỳ xây dựng và đổi mới, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” tiếp tục được phát huy trong thi đua hoàn thành kế hoạch, nâng cao năng suất, cải tiến kỹ thuật, bảo đảm an toàn và chăm lo đời sống người lao động. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2016 tạo thêm cơ sở để các đơn vị gắn thi đua sản xuất với rèn luyện phẩm chất, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân.

Đặc biệt, trong năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Than Quảng Ninh quyết tâm thực hiện tốt những lời Bác căn dặn với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Trong đó, phong trào thi đua lao động sản xuất được triển khai tới tất cả các công trường, phân xưởng, tổ đội sản xuất, hướng vào những việc làm cụ thể, thiết thực. Các đơn vị lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, năng suất lao động cao để biểu dương, xây dựng và nhân rộng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.

Ngay sau khi được phát động, việc xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành Than. Phong trào góp phần phát hiện những tấm gương tiêu biểu, kịp thời nêu gương và nhân rộng cách làm hay, việc làm tốt tại các đơn vị. Nếu ban đầu mới có 32/42 đơn vị tham gia thì chỉ sau 4 tháng đã có 100% đơn vị đã triển khai xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng phong trào.

Các đơn vị trong ngành Than tổ chức tuyên dương hằng tháng, hằng quý và hằng năm đối với những cá nhân đạt danh hiệu “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” cấp công ty. Trên cơ sở đó, Tập đoàn tiếp tục lựa chọn các gương điển hình để tuyên dương mỗi quý một lần. Cách làm này tạo sự liên kết giữa phong trào thi đua ở cơ sở với việc biểu dương, khen thưởng trong toàn Tập đoàn; đồng thời khuyến khích các đơn vị phát hiện nhân tố mới, quan tâm bồi dưỡng những cá nhân có thành tích nổi bật trong lao động sản xuất.

Việc lựa chọn, xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” dựa trên các tiêu chí như: Chấp hành tốt kỷ luật lao động, quy trình, quy phạm kỹ thuật và quy định an toàn; có ngày công, năng suất lao động cao; chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý và sản xuất… Đây là những tiêu chí gắn trực tiếp với yêu cầu công việc, vừa đánh giá ý thức chấp hành kỷ luật, vừa khuyến khích người lao động phát huy năng lực, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chỉ ngay trong năm đầu triển khai, phong trào đã phát hiện nhiều gương người tốt, việc tốt được chia sẻ, lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong thi đua lao động sản xuất ở tất cả các ngành nghề. Đến năm 2024, sau 5 năm triển khai, toàn Đảng bộ đã có 15.322 lượt người được vinh danh; 100% đơn vị tham gia xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng phong trào. Những tấm gương được biểu dương góp phần củng cố ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người lao động; đồng thời quảng bá hình ảnh người thợ mỏ, hỗ trợ công tác tuyển sinh, thu hút lao động và giữ chân thợ lò. Đây cũng là cách để ngành Than ghi nhận những đóng góp trực tiếp của công nhân, tạo sự gắn kết giữa người lao động với đơn vị và Tập đoàn.

Lan tỏa tinh thần kỷ luật, trách nhiệm trong từng ca sản xuất

Đến nay, qua 7 năm triển khai, phong trào xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” đã được duy trì tại các đơn vị trong Tập đoàn TKV, trở thành hoạt động thi đua thường xuyên; góp phần phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong công việc. Tại các đơn vị, phong trào được cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp với điều kiện sản xuất và nhiệm vụ của từng đơn vị. Việc bình xét, biểu dương không chỉ hướng tới những cá nhân có thành tích nổi bật, mà còn chú trọng người lao động gương mẫu chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, chủ động sáng kiến, hỗ trợ đồng nghiệp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Công ty CP Than Vàng Danh, ngay từ những tháng đầu năm 2026, phong trào tiếp tục được triển khai tại các phân xưởng khai thác, đào lò và đơn vị phục vụ, phụ trợ. Trong điều kiện sản xuất chịu tác động của địa chất phức tạp, yêu cầu hoàn thành kế hoạch đặt ra ngay từ quý I, việc xây dựng hình ảnh người thợ mỏ gắn với rèn luyện ý thức kỷ luật, nâng cao trách nhiệm và phát huy tinh thần đoàn kết trong từng ca sản xuất. Qua đó, phong trào thi đua được gắn với yêu cầu cụ thể của sản xuất, góp phần bồi đắp tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” trong đội ngũ thợ mỏ Vàng Danh.

Tại Công ty Than Thống Nhất, việc xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” được triển khai theo Quy định số 43-QĐ/ĐU ngày 22/9/2025 của Đảng ủy Công ty. Các chi bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thể và cơ quan chuyên môn phối hợp đưa phong trào vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, lao động sản xuất, bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng tác phong công nghiệp. Đối tượng được biểu dương cũng được mở rộng theo đặc thù công việc, từ công nhân trực tiếp sản xuất đạt năng suất cao, cán bộ kỹ thuật có sáng kiến cải tiến đến cán bộ quản lý sâu sát cơ sở, đảng viên tiên phong đảm nhận việc khó.

Công ty Kho vận Đá Bạc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình phong trào "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ".

Cách tổ chức vinh danh tại các đơn vị cũng góp phần làm nên sức lan tỏa của phong trào. Có công nhân được lãnh đạo trực tiếp biểu dương tại nhà Nhật lệnh, nhà giao ca trước khi vào ca sản xuất; có người được tuyên dương trong hội nghị của công ty, đơn vị; có người được lãnh đạo đơn vị đến tận gia đình để trao Chứng nhận... Đặc biệt, nhiều đơn vị đã tổ chức biểu dương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” và trao thưởng trực tiếp tại nơi sản xuất giúp sự ghi nhận đến gần hơn với người lao động ngay tại môi trường làm việc hằng ngày. Cách làm này vừa động viên những cá nhân có thành tích, vừa lan toả những tấm gương cụ thể về kỷ luật, trách nhiệm, an toàn và tinh thần thi đua. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các đơn vị cũng tham gia phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình, gắn phong trào với Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Đồng chí Bùi Văn Ngợi, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, nhấn mạnh: Qua thực tiễn triển khai, hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” ngày càng lan tỏa, gắn với ý thức chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, nâng cao năng suất và tinh thần đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất. Từ việc làm tốt từng phần việc, mỗi cá nhân tiêu biểu góp phần tạo chuyển biến trong tổ đội, phân xưởng. Từ những gương người tốt, việc tốt, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật được lan tỏa trong tập thể. Đó cũng là cách người thợ mỏ hôm nay cụ thể hóa lời Bác Hồ căn dặn về tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ và quyết tâm sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc.

Từ phong trào xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong công nghiệp và ý thức bảo đảm an toàn lao động của công nhân ngày càng được nâng cao. Nhiều cá nhân được tuyên dương đã phát huy vai trò nòng cốt trong sản xuất, tích cực cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Những chuyển biến đó tạo thêm động lực để các đơn vị TKV thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 139.659 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Công ty Than Thống Nhất trao khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.

Trong yêu cầu phát triển mới, Đảng bộ Than Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”, gắn việc bình xét, tuyên dương với kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý thức chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn và tinh thần đổi mới sáng tạo của mỗi cá nhân. Việc ghi nhận kịp thời, nhân rộng những điển hình tiêu biểu sẽ tạo động lực để người lao động noi gương, gắn bó với nghề, tích cực làm chủ thiết bị, công nghệ, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất. Qua đó, phong trào tiếp tục đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng vị trí việc làm, từng ca sản xuất; phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng đội ngũ công nhân ngành Than có tay nghề, bản lĩnh, tác phong công nghiệp và trách nhiệm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.