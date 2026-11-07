Đồng chí Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành

Ngày 7/11, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Bến, đảng viên Chi bộ khu phố Kim Sen và đồng chí Ngô Tiến Khải, đảng viên Chi bộ khu phố Mễ Sơn (phường Mạo Khê).

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố trân trọng gắn Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Bến, chi bộ khu phố Kim Sen, phường Mạo Khê.

Trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Bến và đồng chí Ngô Tiến Khải, đồng chí Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường cảm ơn những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh: Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, những cống hiến bền bỉ, kiên trung vì lý tưởng cách mạng cao cả của đảng viên. Đồng thời cũng là niềm vui chung của gia đình, chi bộ các khu phố nơi các đồng chí đang sinh hoạt của Đảng bộ phường Mạo Khê và Đảng bộ thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố trân trọng trao Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Bến, chi bộ khu phố Kim Sen, phường Mạo Khê.

Ân cần thăm hỏi sức khoẻ các đảng viên lão thành, đồng chí Bí thư Thành ủy chúc đồng chí Lê Xuân Bến và đồng chí Ngô Tiến Khải mạnh khỏe, mãi là tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần để thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. Đồng thời, đề nghị các ngành, địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho các đảng viên lão thành; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố ân cần thăm hỏi và trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đại diện gia đình đồng chí Ngô Tiến Khải, đảng viên Chi bộ khu phố Mễ Sơn, phường Mạo Khê.

Các đảng viên và gia đình xúc động cảm ơn Đảng, cảm ơn cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhân dân đã quan tâm giúp đỡ trong quá trình công tác, rèn luyện, cống hiến và sinh hoạt Đảng suốt nhiều năm qua. Đồng thời, khẳng định Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình; là động lực để tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển.