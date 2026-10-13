Đồng hành cùng khát vọng phát triển Quảng Ninh

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi trở thành thành phố. Cùng với hệ thống chính trị, đội ngũ những người làm báo của Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu mới: Tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đồng hành với sự phát triển của thành phố bằng những tác phẩm báo chí có giá trị, tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa khát vọng phát triển.

Bước vào đầu nhiệm kỳ 2026-2031, khi Quảng Ninh đứng trước thời cơ lớn để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố, yêu cầu đặt ra đối với báo chí không chỉ là đổi mới để thích ứng với môi trường truyền thông số mà còn phải tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng sự phát triển của Quảng Ninh, góp phần đưa những quyết sách lớn đi vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Nhà báo Quảng Ninh diễn ra trong khi đất nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các nền tảng truyền thông số, tạo nên những thay đổi sâu sắc trong phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác thăm và kiểm tra cơ sở vật chất tại phòng thu phát thanh trực tiếp của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Đối với Quảng Ninh, đây cũng là giai đoạn mở ra không gian phát triển mới. Sau nhiều năm kiên trì đổi mới mô hình tăng trưởng, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là cực tăng trưởng của phía Bắc, trung tâm du lịch quốc gia, địa phương đi đầu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế số. Quảng Ninh trở thành thành phố đặt ra những yêu cầu mới đối với toàn hệ thống chính trị, trong đó báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, mỗi bước phát triển của thành phố đều có sự đồng hành của báo chí. Từ tuyên truyền chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp…, báo chí Quảng Ninh luôn có mặt kịp thời, phản ánh khách quan thực tiễn, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội.

Trong chặng đường phát triển mới, báo chí tiếp tục được kỳ vọng không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần phát hiện những vấn đề thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, tạo động lực thúc đẩy phát triển.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh đối với sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tính chuyên nghiệp; luôn ý thức sâu sắc vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; góp phần tạo sự đồng thuận đối với những chủ trương lớn của đất nước và của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải nhất Giải Báo chí Quảng Ninh năm 2025 cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Đỗ Phương

Đồng chí cũng yêu cầu báo chí Quảng Ninh phải chủ động đổi mới tư duy, phương thức làm báo, làm chủ công nghệ và các nền tảng số; xây dựng các sản phẩm báo chí hiện đại, có chiều sâu, sáng tạo, có sức lan tỏa rộng rãi; phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện xây dựng, phát hiện các điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn, hiến kế cho phát triển. Đó cũng chính là những yêu cầu xuyên suốt đối với hoạt động báo chí trong giai đoạn Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố.

Những định hướng này hoàn toàn thống nhất với phương hướng hoạt động của Hội Nhà báo Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031. Hội sẽ tiếp tục kiên định thực hiện đường lối báo chí cách mạng của Đảng; xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng, tính định hướng và tính chiến đấu trong các tác phẩm báo chí; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy hội viên làm trung tâm, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo.

Để hiện thực hóa những định hướng đó, đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ninh, cho rằng, chuyển đổi số là xu thế không thể đảo ngược, song đổi mới công nghệ phải đi cùng với giữ gìn bản sắc của báo chí địa phương. Công nghệ có thể làm thay đổi phương thức sản xuất và truyền tải thông tin nhưng không thể thay thế giá trị cốt lõi của báo chí. Báo chí Quảng Ninh phải luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, bám sát thực tiễn, phụng sự nhân dân và lan tỏa những giá trị tích cực của địa phương. Thành công của mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí còn được đo bằng khả năng tạo ra những tác phẩm có giá trị, có sức ảnh hưởng xã hội, giữ được niềm tin của công chúng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm (thứ 4, trái sang), Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, chúc mừng các tác giả đoạt giải Báo chí Quốc gia năm 2025. Ảnh: Đỗ Phương

Nếu trước đây yêu cầu lớn nhất của báo chí là đưa tin nhanh và chính xác thì hiện nay, trong môi trường truyền thông số, yêu cầu đó đã mở rộng thành khả năng tạo ra những sản phẩm báo chí có chiều sâu, có tính phân tích, phản biện, dự báo và sức lan tỏa lớn. Đây cũng là định hướng được Hội Nhà báo Quảng Ninh xác định trong nhiệm kỳ mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, tinh thông công nghệ và thích ứng nhanh với xu thế báo chí hiện đại. Hội phấn đấu 100% hội viên được quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí; thực hiện nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Cùng với đó là tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sản xuất nội dung trên nền tảng số, kỹ năng xác minh thông tin và xử lý truyền thông trong môi trường số. Đây là những kỹ năng thiết yếu để đội ngũ người làm báo làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng tác phẩm và đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của công chúng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí cũng là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Từ quản lý hội viên, điều hành hoạt động Hội đến quy trình sản xuất nội dung, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ số, phát triển mô hình tòa soạn hội tụ, sản xuất sản phẩm đa nền tảng, nâng cao khả năng tiếp cận độc giả trên mọi phương tiện truyền thông.

Nhóm phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh thực hiện chương trình truyền hình thực tế năm 2024, tại xã Quảng Hà.

Trong môi trường truyền thông cạnh tranh gay gắt, báo chí chính thống càng phải phát huy vai trò định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc và giữ vững niềm tin của công chúng. Muốn vậy, mỗi người làm báo phải luôn đặt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu; không đánh đổi sự chính xác lấy tốc độ, không chạy theo xu hướng giật gân, câu khách mà kiên định với những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.

Để thực hiện mục tiêu đó, Hội Nhà báo Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, quy định đạo đức nghề nghiệp; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, xây dựng môi trường hoạt động báo chí lành mạnh, chuyên nghiệp và nhân văn.

Nhà báo Lương Quang Thọ, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân thường trú tại Quảng Ninh, Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú, tác nghiệp tại xã Cái Chiên.

Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương, các địa phương và các tổ chức báo chí quốc tế cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận những xu hướng phát triển mới của báo chí hiện đại và quảng bá hình ảnh báo chí Quảng Ninh năng động, đổi mới, chuyên nghiệp.

Trên hành trình Quảng Ninh trở thành thành phố, báo chí tiếp tục giữ vai trò là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, là diễn đàn của nhân dân, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển.

Như đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đã nhấn mạnh, báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố, phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đó không chỉ là yêu cầu đối với các cơ quan báo chí mà còn là sứ mệnh của mỗi người làm báo Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Quảng Ninh thực hiện phỏng vấn giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tháng 3/2026.

Quảng Ninh trở thành thành phố không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Quảng Ninh mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với báo chí địa phương. Đồng hành với chặng đường ấy, báo chí Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng tác phẩm, làm chủ công nghệ và phát huy vai trò là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Quỳnh Hương

Trình bày: Tất Đạt