Đông Ngũ phát huy sức mạnh nhân dân, giữ bình yên từ cơ sở

Với địa bàn rộng gần 145 km², dân cư phân bố không đồng đều, hơn một nửa dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xã Đông Ngũ xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh khu dân cư xã Đông Ngũ nhìn từ trên cao.

Khi người dân trở thành chủ thể giữ gìn bình yên

Xã Đông Ngũ được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Đông Ngũ, Đông Hải và phần lớn xã Đại Dực. Địa bàn rộng, dân cư sinh sống tại nhiều thôn, bản, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn một nửa dân số, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Trong điều kiện đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định phát huy sức mạnh của Nhân dân là giải pháp quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng.

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Công an xã Đông Ngũ nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công lực lượng bám sát địa bàn, chủ động rà soát, đánh giá tình hình và tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai theo hướng gần dân, sát dân, tập trung vào những vấn đề thiết thực với đời sống như phòng, chống tội phạm; nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn giao thông; chấp hành pháp luật và sử dụng các tiện ích số.

Công an xã Đông Ngũ thường xuyên tuyên truyền cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Theo đồng chí Phùn Văn Hình, Trưởng Công an xã Đông Ngũ, muốn giữ vững an ninh, trật tự thì trước hết phải phát huy sức mạnh của Nhân dân. Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Cùng với đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động; các mô hình tự quản được rà soát, lựa chọn và xây dựng phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư.

Phát huy vai trò của lực lượng ở cơ sở

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự đang trở thành những “cánh tay nối dài”, cầu nối giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Hiện xã Đông Ngũ duy trì 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cùng nhiều mô hình như Camera an ninh, Cổng trường an toàn giao thông, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, Xã không ma túy và các mô hình tuyên truyền pháp luật gắn với ứng dụng VNeID.

Điểm chung của các mô hình là hướng mạnh về cơ sở, phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong Nhân dân. Qua đó, tình hình tại các khu dân cư được nắm bắt kịp thời; người dân được tuyên truyền, vận động, các mâu thuẫn được hòa giải, vụ việc phát sinh được xử lý ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế nguy cơ hình thành điểm nóng.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các thôn trên địa bàn ký cam kết xây dựng địa bàn sạch ma túy.

Đáng chú ý, năm 2025, Đông Ngũ được Công an tỉnh công nhận là địa bàn sạch ma túy. Đây là kết quả quan trọng, đồng thời tạo nền tảng để địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Để các mô hình thực sự phát huy hiệu quả, Đông Ngũ chú trọng vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những người gần dân, sát dân, am hiểu phong tục, tập quán; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại thôn Đồng Mộc, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 100% dân số, tinh thần ấy đang được thể hiện qua những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày. Người dân chủ động nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, nhất là những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời phối hợp với trưởng thôn và lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ông Lỷ Chăn Pẩu, thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ chia sẻ: “Công an xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, nhất là những thủ đoạn lừa đảo trên mạng. Người dân trong thôn cũng nhắc nhở nhau giữ gìn an ninh, trật tự; nếu phát hiện vấn đề gì thì báo ngay cho trưởng thôn hoặc Công an để cùng giải quyết. Bà con thấy tình hình an ninh, trật tự ổn định thì cũng yên tâm lao động, sản xuất, cuộc sống ngày càng tốt hơn."

Công an xã Đông Ngũ tăng cường kiểm tra, nắm bắt địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự.

Giữ vững an ninh để tạo nền tảng phát triển

Cùng với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Đông Ngũ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, không xảy ra trọng án. Công an xã phối hợp phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hàng cấm, khí cười, an toàn thực phẩm, môi trường; đồng thời tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là tuần tra ban đêm, được duy trì thường xuyên, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh.

Những kết quả trên cho thấy, giữ vững an ninh, trật tự không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm cuộc sống bình yên mà còn trực tiếp tạo môi trường thuận lợi để người dân yên tâm lao động, sản xuất, doanh nghiệp đầu tư, địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hoàng Đức Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Ngũ khẳng định: “An ninh, trật tự là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thực chất, lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Thời gian tới, xã Đông Ngũ sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.”

Ở Đông Ngũ, từ mỗi thôn, bản, mỗi gia đình, sự đồng thuận và ý thức tự phòng, tự quản đang được vun đắp từng ngày. Đó cũng là nền tảng để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành “lá chắn” vững chắc, góp phần giữ bình yên từ cơ sở và tạo động lực để địa phương phát triển.