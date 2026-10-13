KỶ NIỆM 22 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10 (2004-2026) Doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

Quảng Ninh hiện có gần 13.800 doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là lực lượng quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Thành phố đã, đang và sẽ luôn tích cực đồng hành tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, tạo điều kiện tối đa về vốn, mặt bằng sản xuất, nhân lực, cải thiện môi trường kinh doanh... để các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị làm việc giữa UBND thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026 (ngày 17/9/2026).

Xác định cải cách hành chính là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cắt giảm mạnh mẽ thời gian, thủ tục và hồ sơ của các TTHC. Đến nay, có 1.249/2.069 TTHC do các bộ, ngành ban hành được cắt giảm 40% thời gian giải quyết; bãi bỏ 21 TTHC, điều kiện, quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh không còn phù hợp do thành phố ban hành; đồng thời đơn giản hóa 703/1.031 TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp giảm 39% thời gian giải quyết.

Các sở, ngành, địa phương còn tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu, hạn chế yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có và đẩy mạnh tiếp nhận, số hóa, xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố, qua đó rút ngắn thời gian luân chuyển, trao đổi, kiểm tra hồ sơ, giảm các khâu xử lý thủ công và thời gian chờ đợi.

Cùng với đó, Quảng Ninh còn chú trọng thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao. Trong đó, thành phố đã tích cực chỉ đạo sở, ban, ngành địa phương vào cuộc đẩy nhanh tiến độ thu hồi, giải phóng, bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp. Toàn thành phố hiện có 22 dự án với diện tích phải thực hiện GPMB là 9.441ha. Tính đến nay, đã thực hiện GPMB 6.079,45ha, đạt khoảng 64,39%.

Ngoài ra, thành phố cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng KCN, CCN nhằm tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp thứ cấp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh lâu dài, ổn định. Đến nay trên địa bàn thành phố đã thành lập, mở rộng 22 CCN với tổng diện tích là 1.337,11ha và 16KCN với tổng diện tích 2.972,75ha.

Nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 17/6/2026 về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo Sở KH&CN trao giấy chứng nhận cho 6 doanh nghiệp KHCN.



Đây là cơ sở để các sở, ngành, địa phương và các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực gắn với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong quá trình đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực; hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước - cơ sở đào tạo - doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ khu vực kinh tế tư nhân.

Sở Nội vụ đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp thông tin của 82 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, cung ứng và cho thuê lại lao động để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ động liên hệ, hợp tác tuyển dụng; triển khai thí điểm sàn giao dịch việc làm quốc gia trực tuyến; tổ chức ngày hội việc làm tại các KCN, KKT, các địa bàn trọng điểm, qua đó đa dạng hóa các kênh cung ứng lao động, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, thành phố đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực 6 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, qua đó duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý.

Đến 30/9/2026, dư nợ tín dụng trên địa bàn Quảng Ninh đạt 247.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với thời điểm 31/12/2025. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân được các ngân hàng tiếp tục quan tâm, chú trọng đầu tư, cung ứng vốn tín dụng với dư nợ cho vay đạt 220.500 tỷ đồng, tăng 10,9% so với thời điểm 31/12/2025, chiếm 89,3% tổng dư nợ.

Đối với các doanh nghiệp, việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả, bền vững trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Trong đó, từ đầu năm đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 3 nghị quyết (Nghị quyết số 14/2026/HĐND, 15/2026/HĐND, 16/2026/HĐND ngày 9/7/2026) hỗ trợ từ NSNN đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số; sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số; sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn; quản lý hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, thành phố đang tích cực thành lập khu công nghệ số tập trung tại Tuần Châu; hướng dẫn doanh nghiệp lập Quỹ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch thông tin sản phẩm. Đồng thời, triển khai phát triển hạ tầng 5G, IoT trong các KCN; thực hiện Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); cập nhật thường xuyên, liên thông theo thời gian thực đối với 20 cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành lĩnh vực xây dựng đảm bảo khai thác thông tin hiệu quả...

Ông Khúc Đình Phương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, chia sẻ: Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Ninh đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ từ lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền thành phố, đến các sở, ban, ngành và địa phương; cùng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương thường xuyên tổ chức diễn đàn lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác trong và ngoài nước, đảm bảo không chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp... Đây chính là động lực quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Ninh nỗ lực vượt qua thách thức, không ngừng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ổn định, đóng góp tích cực cho địa phương và thành phố.

Tại hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026 diễn ra ngày 17/9 vừa qua, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: UBND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài và hiệu quả.