Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 trải nghiệm văn hóa Quảng Ninh

Ngày 11/8, đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata và Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 Phạm Tuấn Ngọc đã có hành trình trải nghiệm, khám phá một số điểm đến văn hóa, du lịch tiêu biểu của Quảng Ninh. Cả hai cùng tham quan đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Bảo tàng - Thư viện tỉnh, tour thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long và tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với vùng đất Quảng Ninh.

Chia sẻ về hành trình trải nghiệm, đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata cho biết, trước khi đến Quảng Ninh, cô từng được giới thiệu đây là một “Việt Nam thu nhỏ”, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người. Qua những điểm đến trong ngày, người đẹp có thêm cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân địa phương.

“Tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh, tôi được tìm hiểu về Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng dân tộc nơi đây. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tôi được nghe giới thiệu khá chi tiết ngành công nghiệp khai thác than - một phần rất đặc biệt trong lịch sử và quá trình phát triển của Quảng Ninh. Tôi cũng rất thích trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên vịnh Hạ Long từ thuyền buồm ba vách. Cảnh quan nơi đây thực sự rất đẹp và để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Quảng Ninh có rất nhiều điều để khám phá. Mỗi điểm đến lại mở ra một câu chuyện thú vị về lịch sử, văn hóa và con người. Đây thực sự là một khởi đầu tuyệt vời để tôi hiểu hơn về Quảng Ninh và Việt Nam” - đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata chia sẻ.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata hòa mình trong vẻ đẹp non nước nên thơ của vịnh Hạ Long.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 tận hưởng vẻ đẹp thanh bình, khoáng đạt của vịnh Hạ Long.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata và Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 Phạm Tuấn Ngọc tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa tại đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.

Opal Suchata và Phạm Tuấn Ngọc tham quan không gian trưng bày trang phục truyền thống của các quốc gia trên thế giới tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh.

Hướng dẫn viên Bảo tàng - Thư viện tỉnh giới thiệu với hai vị khách về những giá trị nổi bật của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata lưu lại hình ảnh Chùa Đồng, biểu tượng văn hóa tâm linh trên đỉnh Yên Tử.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata thích thú nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành Than tại Quảng Ninh trong không gian trưng bày về ngành Than.

Những trải nghiệm tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh giúp đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Quảng Ninh.

Trải nghiệm tour thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long mang đến cho đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata và Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 Phạm Tuấn Ngọc những khoảnh khắc ấn tượng, khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của vịnh Hạ Long trong ánh hoàng hôn.