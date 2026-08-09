Tiệc chào mừng các thí sinh Miss World 2026

Tối 9/8, tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay (phường Bãi Cháy), tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiệc chào mừng các thí sinh Miss World 2026. Dự chương trình có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng Ban Tổ chức và các thí sinh Miss World 2026 đến Quảng Ninh.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata phát biểu cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh và Việt Nam dành cho Miss World 2026.

Phát biểu tại tiệc chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh khẳng định niềm vinh dự của Quảng Ninh khi được lựa chọn là điểm đến mở đầu cho chuỗi hoạt động của Miss World 2026 - lần thứ 73. Đồng chí nhấn mạnh, sự hiện diện của các thí sinh và đại biểu quốc tế tại Quảng Ninh góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, kết nối địa phương với bạn bè quốc tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của cuộc thi.

Toàn cảnh buổi tiệc chào mừng Miss World 2026.

Đồng chí Lê Văn Ánh trao tặng nón lá Việt Nam cho Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska; đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata và bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Việt Nam.

Giới thiệu về Quảng Ninh, đồng chí Lê Văn Ánh nhấn mạnh những giá trị nổi bật về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa với hai di sản thế giới được UNESCO ghi danh, gồm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử. Cùng với đó, Quảng Ninh có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, hội tụ các điều kiện để trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và năng động.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng các thí sinh sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về cảnh sắc, văn hóa và con người Quảng Ninh và Việt Nam trong những ngày lưu lại đây.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao tặng nón lá Việt Nam cho các thí sinh Miss World 2026.

Hoa hậu Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc (bên phải) check-in cùng các thí sinh quốc tế với chiếc nón lá Việt Nam.

Đồng chí cũng khẳng định những giá trị nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng mà Miss World đề cao có sự tương đồng với định hướng phát triển của Quảng Ninh. Đó chính là chú trọng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội; phát triển bền vững gắn với bảo tồn văn hóa; đề cao con người, khuyến khích tinh thần nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng.

Quảng Ninh cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để cuộc thi diễn ra thành công, an toàn, qua đó để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh Miss World 2026.

Các vị đại biểu cùng các thí sinh Miss World 2026 nâng ly khai tiệc chào mừng.

Dàn thí sinh Miss World 2026 lộng lẫy tham dự tiệc chào mừng.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh trao tặng các thí sinh Miss World 2026 những chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam có hình Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, như một lời chào thân tình, gửi gắm tình cảm và giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh đến bạn bè quốc tế.