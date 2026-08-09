Tối 9/8, tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay (phường Bãi Cháy), tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiệc chào mừng các thí sinh Miss World 2026. Dự chương trình có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.
Phát biểu tại tiệc chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh khẳng định niềm vinh dự của Quảng Ninh khi được lựa chọn là điểm đến mở đầu cho chuỗi hoạt động của Miss World 2026 - lần thứ 73. Đồng chí nhấn mạnh, sự hiện diện của các thí sinh và đại biểu quốc tế tại Quảng Ninh góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, kết nối địa phương với bạn bè quốc tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của cuộc thi.
Giới thiệu về Quảng Ninh, đồng chí Lê Văn Ánh nhấn mạnh những giá trị nổi bật về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa với hai di sản thế giới được UNESCO ghi danh, gồm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử. Cùng với đó, Quảng Ninh có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, hội tụ các điều kiện để trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và năng động.
Đồng chí bày tỏ tin tưởng các thí sinh sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về cảnh sắc, văn hóa và con người Quảng Ninh và Việt Nam trong những ngày lưu lại đây.
Đồng chí cũng khẳng định những giá trị nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng mà Miss World đề cao có sự tương đồng với định hướng phát triển của Quảng Ninh. Đó chính là chú trọng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội; phát triển bền vững gắn với bảo tồn văn hóa; đề cao con người, khuyến khích tinh thần nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng.
Quảng Ninh cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để cuộc thi diễn ra thành công, an toàn, qua đó để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh trao tặng các thí sinh Miss World 2026 những chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam có hình Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, như một lời chào thân tình, gửi gắm tình cảm và giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh đến bạn bè quốc tế.