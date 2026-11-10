FDA bổ sung cảnh báo về nguy cơ mất thị lực hiếm gặp đối với các loại thuốc GLP-1

Giới chức y tế Mỹ ngày 9/11 thông báo các loại thuốc giảm cân phổ biến như Ozempic và Wegovy sẽ được bổ sung cảnh báo về một tác dụng phụ hiếm gặp, có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Thuốc Ozempic dạng tiêm. Ảnh: AP.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết cảnh báo sẽ được bổ sung vào nhãn thông tin của tất cả các loại thuốc GLP-1, nhóm thuốc được sử dụng rộng rãi trong điều trị béo phì, tiểu đường và một số bệnh lý khác. Nhóm này gồm khoảng 12 loại thuốc dạng tiêm hoặc viên uống, trong đó có các sản phẩm phổ biến như Zepbound và Mounjaro.

Tác dụng phụ nói trên là bệnh lý thần kinh thị giác thiếu máu cục bộ phía trước không do động mạch (NAION) , có thể gây suy giảm thị lực nghiêm trọng. Theo FDA, tình trạng này được ghi nhận ở người sử dụng tất cả các loại thuốc GLP-1 và xảy ra do lưu lượng máu đến dây thần kinh thị giác giảm, dù nguyên nhân cơ bản vẫn chưa được xác định.

Các nhà khoa học của FDA bắt đầu xem xét nguy cơ này sau khi một nghiên cứu y khoa công bố năm 2024 chỉ ra mối liên hệ giữa căn bệnh trên với một số bệnh nhân sử dụng semaglutide - hoạt chất có trong thuốc Ozempic của hãng dược Novo Nordisk.

Phân tích của FDA trên hơn 125 thử nghiệm lâm sàng cho thấy, cứ 100.000 bệnh nhân sử dụng thuốc GLP-1 trong ít nhất một năm thì có khoảng 6 trường hợp gặp tình trạng này. Trong khi đó, tỷ lệ ở những người dùng giả dược hoặc các loại thuốc hạ đường huyết khác là dưới 4 trường hợp trên 100.000 người. FDA cũng ghi nhận các báo cáo về tình trạng này trong hệ thống tiếp nhận thông tin về tổn thương và tác dụng phụ của thuốc.

Theo FDA, các triệu chứng có thể bao gồm nhìn mờ, xuất hiện điểm mù, nhìn sai lệch màu sắc và những rối loạn thị giác khác. Cơ quan này khuyến cáo bệnh nhân cần liên hệ ngay với nhân viên y tế nếu gặp các triệu chứng trên.