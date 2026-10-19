Gần 200 kiếm thủ tranh tài tại Giải vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á 2026 ở Quảng Ninh

Ngày 19/10, tại Cung Thể thao, Khu Liên hợp Thể thao Quảng Ninh (phường Tuần Châu), Sở VH, TT&DL Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Đấu kiếm Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á năm 2026.

Giải được tổ chức, chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập thành phố Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2026), hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2026).

Mở màn lễ khai mạc là các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, chào mừng các đoàn VĐV.

Giải quy tụ gần 200 VĐV đến từ 5 quốc gia gồm: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines và Campuchia; cùng các HLV, thành viên đoàn, đại diện Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế, Liên đoàn Đấu kiếm Đông Nam Á và các trọng tài quốc tế.

Ban Tổ chức tặng cờ cho các đoàn về dự giải.

Ban Tổ chức vinh danh các nhà tài trợ đồng hành cùng giải đấu.

Các kiếm thủ tranh tài ở 12 nội dung, gồm 6 nội dung cá nhân và 6 nội dung đồng đội nam, nữ, thuộc 3 loại kiếm: Kiếm chém, kiếm liễu và kiếm ba cạnh. Giải quy tụ nhiều kiếm thủ giàu kinh nghiệm, từng tham dự các đấu trường quốc tế, hứa hẹn những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Các nội dung thi đấu của giải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, với chất lượng chuyên môn cao.

Giải đấu là cơ hội để các VĐV giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tăng cường hợp tác thể thao khu vực. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch Quảng Ninh, góp phần phát triển kinh tế thể thao.

Giải thi đấu đến ngày 23/10/2026. Giải đấu tiếp tục khẳng định năng lực đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế của Quảng Ninh.