Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Giải Vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á năm 2026

Sau gần 1 tuần thi đấu, chiều 23/10, tại Cung Thể thao, Khu liên hợp Thể thao Quảng Ninh, phường Tuần Châu, thành phố Quảng Ninh, Giải Vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á năm 2026 chính thức bế mạc. Giải lần tới sẽ được tổ chức tại Malaysia.

Đoàn Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Giải Vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á năm 2026.

Đoàn Việt Nam xuất sắc dẫn đầu với 27 huy chương, trong đó có 9 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng. Đoàn Philippines xếp thứ 2 với 12 huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng. Đoàn Campuchia xếp thứ 3 với 1 Huy chương Vàng.

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc, đoàn Việt Nam dẫn đầu với 9 HCV, 3 HCB và 15 HCĐ.

Giải có sự tham dự của hơn 180 vận động viên đến từ 5 quốc gia trong khu vực (Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines và Campuchia) tham gia thi đấu, tranh tài 12 nội dung (6 nội dung cá nhân, 6 nội dung đồng đội) gồm: kiếm ba cạnh, kiếm chém và kiếm liễu.

Đội tuyển đồng đội nam kiếm liễu Việt Nam giành HCB tại Giải Vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á năm 2026.

Đội tuyển đồng đội nữ kiếm liễu Việt Nam giành HCV tại Giải Vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á năm 2026.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức, chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập thành phố Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2026), hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2026).

Việc tổ chức Giải Vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á năm 2026 tại Quảng Ninh tạo điều kiện để các vận động viên Việt Nam thi đấu trên sân nhà; đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, cọ xát giữa các kiếm thủ trong khu vực, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Giải đấu cũng góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của địa phương.