Giá dầu thế giới lao dốc gần 9% sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Giá dầu thế giới chốt phiên giao dịch ngày 27/7 giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần, sau khi Mỹ và Iran không tiến hành thêm các cuộc tấn công trong hai ngày liên tiếp, làm dấy lên kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt và giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Tàu hàng neo đậu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới. Ảnh: AP.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 8,42 USD, tương đương 8,7%, xuống còn 88,36 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 17/7. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 6,7 USD, tương đương 7,5%, xuống còn 82,61 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 16/7.

Trước đó, giá dầu Brent từng vượt mốc 100 USD/thùng khi xung đột tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu do các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải trên Biển Đỏ và những rủi ro tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao. Ngày 27/7, ông cũng cho biết Mỹ đang tiến hành đàm phán với Iran và có khả năng đạt được một thỏa thuận, song cũng cảnh báo sẽ có hành động quân sự mạnh mẽ nếu các cuộc thương lượng thất bại.

Tuy nhiên, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở cung cấp và vận chuyển dầu quan trọng của Ả Rập Xê Út, nối khu vực phía Đông nước này với cảng xuất khẩu Yanbu trên Biển Đỏ.

Các nhà phân tích nhận định thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục biến động trước những diễn biến liên quan đến các nỗ lực ngoại giao và tình hình an ninh tại Trung Đông. Theo Công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler, trong suốt cuối tuần chỉ có chưa đến 10 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Trong khi đó, lưu lượng tàu qua eo biển Bab el-Mandeb cũng giảm sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út dọc Biển Đỏ.