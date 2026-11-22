Phát triển sản xuất và quảng bá tác phẩm điện ảnh tại Quảng Ninh

Điện ảnh là một lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hoá. Vì vậy, phát triển điện ảnh sẽ góp phần tích cực cho việc xây dựng ngành công nghiệp văn hoá tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh là nguồn cảm hứng, đề tài và bối cảnh cho hàng loạt bộ phim như: Tác phẩm kinh điển "Indochine" (Đông Dương - 1992) của Pháp (từng đoạt giải Oscar), “Pan” (2015), “Kong: Skull Island” (2017), tác phẩm viễn tưởng “The Creator” (2023), “Silaa” (2026). Ở mảng phim trong nước và hợp tác, Quảng Ninh từng xuất hiện trong phim “Cơn lốc biển”, “Mùa hè chiều thẳng đứng”, “Kỷ niệm đồi trăng”, “Gia đình thợ mỏ”, “Người cộng sự”, “Gương trời”, “Cả một đời ân oán”...

NSƯT Thanh Quý, NSƯT Diệu Thuần và nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã tham quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Nhờ sự hội tụ đầy đủ giữa cảnh sắc tự nhiên, chiều sâu lịch sử và hạ tầng phát triển, Quảng Ninh không chỉ đơn thuần tạo đề tài kịch bản, là một điểm đến du lịch tươi đẹp, mà còn khơi gợi cảm hứng bất tận, một không gian điện ảnh đa dạng, một phim trường tự nhiên rộng mở đáp ứng trọn vẹn mọi tham vọng sáng tạo của các nhà làm phim từ điện ảnh viễn tưởng, bom tấn hành động, phim lịch sử cổ trang, đến những thước phim tâm lý, lãng mạn.

Ông Phan Đình Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phim truyện 1, cho rằng: Vùng đất Quảng Ninh hoàn toàn có thể phát triển điện ảnh rất tốt vì nơi đây có phong cảnh đẹp lại có bề dày lịch sử cách mạng, lịch sử chống ngoại xâm và đời sống công nhân mỏ. Tất cả những bối cảnh đẹp của Quảng Ninh hoàn toàn có thể đưa vào phim được. Muốn thế phải tổ chức cho những nhà biên kịch, những nhà sản xuất thâm nhập thực tế tìm kiếm đề tài, bối cảnh để có những tác phẩm hay. Cái thứ hai là Quảng Ninh hoàn toàn có thể làm được trường quay có cảnh đẹp, có doanh nghiệp lớn tham gia. Đó là những cơ sở để điện ảnh phát triển mạnh hơn nữa.

Còn theo NSƯT Thanh Quý, với thiên nhiên nhiều ưu đãi, với hạ tầng đẹp đẽ phát triển từng ngày, chắc chắn nghệ thuật điện ảnh ở Quảng Ninh sẽ ngày càng phát triển. Hơn nữa, những người làm nghệ thuật khi trở lại Quảng Ninh cũng đều được khán giả đón nhận nồng hậu như những thành viên trở về gia đình của mình. Điều đó khích lệ mỗi nghệ sĩ, diễn viên có thêm những sáng tạo mới.

Một cảnh quay trên vịnh Hạ Long trong phim "Bình minh đang lên" do Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) tổ chức sản xuất năm 2023.

Theo quan điểm của nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, từng công tác ở Hãng phim truyện Việt Nam, để có những bộ phim mới cần phải cho những nhà văn, nghệ sĩ, những người làm phim tiếp cận đề tài Vùng mỏ. "Chúng tôi rất mong mỏi được tổ chức giới thiệu, tiếp cận với đề tài công nhân mỏ để có thể thực hiện được những bộ phim mới xứng đáng hơn với tầm vóc Vùng mỏ, với hiện thực mới ở Quảng Ninh hôm nay. Chúng tôi nhận ra cuộc sống, điều kiện làm việc đã thay đổi nhiều, khát vọng của thợ mỏ hôm nay cũng khác xưa, nên đã đến lúc chúng ta cần cho văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế dài hơi hơn, sâu sắc hơn để họ hình thành tác phẩm" - nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã đề xuất.

Khi đã sản xuất thì không phải để chiếu một vài lần rồi lưu kho. Với các tác phẩm điện ảnh nói chung và tác phẩm đã sản xuất tại Quảng Ninh nói riêng, việc quảng bá, lan toả là hết sức quan trọng. Vấn đề này đã được đề cập đến trong lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác quảng bá và phổ biến phim Việt giữa Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh với Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) diễn ra ngày 4/11. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho rằng: Điện ảnh Việt Nam có nhiều tác phẩm mang giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật cần được tiếp tục giới thiệu rộng rãi tới công chúng. Việc hợp tác, kết nối nguồn phim với thế mạnh truyền thông đa phương tiện của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ tạo thêm cơ hội đưa những tác phẩm này đến với khán giả, đồng thời góp phần triển khai thực hiện Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Cũng từ đây, Cục Điện ảnh sẽ phối hợp với Quảng Ninh phổ biến phim; thông tin, tuyên truyền về điện ảnh; quảng bá các sự kiện; sản xuất sản phẩm điện ảnh - truyền hình, truyền thông và trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động phối hợp lựa chọn, giới thiệu nguồn phim phù hợp; cung cấp thông tin, tư liệu và hỗ trợ kết nối với các nghệ sĩ, đơn vị điện ảnh. Những việc làm này sẽ góp phần lan tỏa giá trị điện ảnh Việt Nam và quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Quảng Ninh.

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông, giá trị của một tác phẩm điện ảnh chỉ được phát huy khi đến được với công chúng. Bên cạnh hệ thống rạp và hoạt động chiếu phim lưu động, báo chí, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số mở ra thêm những cơ hội để phim Việt Nam tiếp cận đông đảo khán giả, nhất là thế hệ trẻ. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý điện ảnh và cơ quan báo chí có ý nghĩa thiết thực, góp phần kết nối nguồn phim với các phương tiện truyền thông, đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với người xem.