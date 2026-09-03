Hào hứng bắt nhịp, quyết tâm hành động trong ngày đầu thành phố vận hành

Ngày đầu tiên thành phố Quảng Ninh chính thức vận hành mang theo niềm vui, niềm tự hào và những kỳ vọng mới. Tại các sở, ban, ngành, địa phương, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng đầy phấn khởi. Những công việc đang triển khai được tiếp nối, nhiệm vụ mới được nhanh chóng rà soát, cụ thể hóa. Mỗi cơ quan, đơn vị với chức năng, nhiệm vụ cụ thể đều bắt nhịp với yêu cầu mới bằng tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm để thành phố mới vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu tiên.

Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh chính thức vận hành.

Tại Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh, ngày làm việc đầu tiên trong vị thế mới của thành phố diễn ra với khí thế khẩn trương, nghiêm túc nhưng đầy phấn khởi. Từ các cơ quan, đơn vị đến từng bộ phận chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng ổn định tổ chức, nền nếp, bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai liên tục, không gián đoạn.

Dấu mốc mới mang đến niềm tự hào, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tinh thần trách nhiệm, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trong từng phòng làm việc, sự phấn khởi trước bước phát triển của quê hương đang được chuyển hóa thành động lực hành động, với tinh thần chủ động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu.

Thượng tá Hoàng Tích Kim, Trưởng Ban Tác huấn, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh, chia sẻ: “Được công tác tại Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh là niềm vinh dự, tự hào đối với tôi cũng như mỗi cán bộ, nhân viên. Từ niềm vui đó, chúng tôi càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trước mắt, Ban Tác huấn tập trung khẩn trương kiện toàn tổ chức, hệ thống văn kiện, kế hoạch; tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo, cơ quan giúp việc, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành được triển khai chặt chẽ, đồng bộ. Đặc biệt, đơn vị đang tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, phấn đấu đạt kết quả cao nhất”.

Ban Tác huấn tập trung khẩn trương kiện toàn hệ thống tổ chức, văn kiện, kế hoạch, đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Cán bộ Ban Tuyên huấn (Bộ CHQS tỉnh) nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ với vị thế mới của Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh.

Nếu tại các đơn vị lực lượng vũ trang, ngày đầu thành phố được bắt nhịp bằng thế chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, thì ngành Y tế tiếp tục giữ vững nhịp phục vụ sức khỏe nhân dân. Từ bệnh viện đến các trạm y tế cơ sở, cán bộ, nhân viên y tế nhanh chóng ổn định công việc, duy trì khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh; đồng thời, đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã có 1.013.000 người được khám, kiểm tra sức khỏe. Có thể thấy, nhịp công việc được duy trì liên tục, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trong chặng đường phát triển mới của thành phố.

Bác sĩ Lưu Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Hạ Long, chia sẻ: “Quảng Ninh đang bước vào một chặng đường phát triển mới với kỳ vọng về chất lượng cuộc sống ngày càng cao. Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi xác định phải giữ vững nhịp vận hành, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chủ động khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật cho người dân. Với cán bộ y tế, niềm vui trước bước phát triển mới của quê hương được thể hiện thiết thực nhất qua việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đó cũng là cách góp phần xây dựng một thành phố phát triển, nơi chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân ngày càng được đặt ở vị trí cao hơn.

Ngay từ ngày đầu tiên thành phố Quảng Ninh vận hành, cán bộ y tế Trạm y tế phường Hạ Long nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo kế hoạch khám sức khỏe toàn dân.

Nhịp làm việc trong ngày đầu thành phố tiếp tục được nối dài tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ ở xã, phường, đặc khu. Cán bộ, công chức nhanh chóng bắt tay vào công việc, rà soát nhiệm vụ được giao, tiếp nhận hồ sơ, xử lý những phần việc đang chuyển tiếp. Mô hình tổ chức mới không làm ngắt quãng công việc thường ngày mà đòi hỏi mỗi bộ phận phải nhanh chóng bắt nhịp để mọi hoạt động được duy trì thông suốt, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Tại UBND phường Cao Xanh, tinh thần ấy được thể hiện rõ trong ngày làm việc đầu tiên. Cán bộ, công chức vừa triển khai nhiệm vụ thường xuyên, vừa rà soát các phần việc chuyển tiếp, tập trung xử lý hồ sơ theo đúng tiến độ. UBND phường chủ động họp triển khai nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đảm bảo thông suốt giải quyết các thủ tục liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như chế độ, chính sách, an sinh xã hội, đất đai...

UBND phường Cao Xanh triển khai phân công nhiệm vụ trong ngày đầu thành phố Quảng Ninh chính thức vận hành.

Cán bộ công chức phường Cao Xanh tiếp, giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai của công dân.

Mọi văn bản chỉ đạo, kế hoạch đều được UBND phường Cao Xanh sử dụng mẫu con dấu mới.

Ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, cho biết: “Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là bộ máy phải hoạt động ổn định, thông suốt và không để việc thay đổi mô hình tổ chức ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu được đặt ra là bộ máy mới phải phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Tại các phòng chuyên môn, khí thế của ngày đầu thành phố cũng nhanh chóng chuyển thành những phần việc cụ thể. Niềm vui khi trở thành một thành viên trong bộ máy thành phố Quảng Ninh đi cùng yêu cầu mỗi cán bộ phải thích ứng nhanh với nhiệm vụ, nâng cao tinh thần phối hợp và chủ động xử lý công việc ngay từ cơ sở.

Tại Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Hà Lầm, cán bộ, công chức bắt đầu ngày làm việc với khí thế phấn khởi, tâm thế là công chức thành phố Quảng Ninh. Ông Lê Xuân Tiến, Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Hà Lầm, chia sẻ: “Ngày đầu tiên làm việc với cương vị là công chức của thành phố Quảng Ninh, tôi thực sự rất háo hức, đồng thời cũng có một áp lực tích cực. Không gian phát triển mới đòi hỏi mỗi cán bộ phải chủ động hơn trong công việc, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các bộ phận, giải quyết nhanh hơn những vấn đề thuộc trách nhiệm và kịp thời đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn. Ngay ngày đầu thành phố vận hành, chúng tôi chủ động rà soát các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, tập trung xử lý hồ sơ còn tồn đọng, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, chủ động khắc phục những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngay ngày đầu thành phố vận hành, cán bộ Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Hà Lầm chủ động rà soát các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, tập trung xử lý hồ sơ còn tồn đọng.

Từ các sở, ban, ngành đến từng xã, phường, đặc khu, ngày đầu vận hành thành phố Quảng Ninh đã diễn ra trong không khí phấn khởi, khẩn trương và thông suốt. Mỗi phần việc được tiếp nối, mỗi nhiệm vụ được triển khai đúng nhịp, bộ máy nhanh chóng bắt vào guồng, cho thấy sự chủ động và tinh thần trách nhiệm trước một dấu mốc mới. Niềm vui về thành phố mới vì thế được lan tỏa từ chính công việc hằng ngày, tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tự tin bước vào chặng đường phía trước. Một diện mạo mới đang được mở ra bằng một khí thế mới - hào hứng trong tâm thế, quyết liệt trong hành động và vững tin vào những bước phát triển mới của Quảng Ninh.