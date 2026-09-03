Khí thế sản xuất sôi động sau kỳ nghỉ lễ

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh nhanh chóng trở lại sản xuất, duy trì khí thế lao động khẩn trương, sôi nổi, tập trung hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2026. Việc khôi phục nhịp độ sản xuất ngay sau kỳ nghỉ không chỉ bảo đảm tiến độ hoạt động của doanh nghiệp mà còn góp thêm những chuyển động tích cực vào sức sống của thành phố trong chặng đường phát triển mới.

Hoạt động bốc rót tiêu thụ than tại Cảng Cửa Ông.

Tại các nhà máy, phân xưởng, công trường, người lao động nhanh chóng trở lại vị trí làm việc, máy móc, dây chuyền được vận hành ổn định. Các doanh nghiệp chủ động sắp xếp nhân lực, nguyên liệu, đơn hàng và kế hoạch sản xuất, quyết tâm duy trì tiến độ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Trong bối cảnh thành phố Quảng Ninh chính thức bước vào vị thế mới, cộng đồng doanh nghiệp đặt kỳ vọng vào những cơ hội phát triển rộng mở hơn từ không gian kinh tế được mở rộng. Cùng với hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện và môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, đây sẽ là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.

Những kỳ vọng và động lực phát triển đó đang được thể hiện ngay từ nhịp sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp. Với tinh thần chủ động, quyết tâm và kỳ vọng vào không gian phát triển mới, cộng đồng doanh nghiệp đang tiếp tục tăng tốc, biến cơ hội thành động lực, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy tăng trưởng và chung sức xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng năng động, hiện đại, giàu sức cạnh tranh.

Tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, không khí sản xuất, tiêu thụ than những ngày này diễn ra khẩn trương, sôi động. Trên các tuyến băng tải, hệ thống rót than, cầu cảng, máy móc vận hành liên tục, cán bộ, công nhân bám sát vị trí, bảo đảm than được vận chuyển, giao nhận đúng kế hoạch. Khí thế lao động càng thêm ý nghĩa khi Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với vị thế thành phố. Năm 2026, Công ty phấn đấu tiêu thụ 65,2 triệu tấn than. Để bảo đảm nhiệm vụ quan trọng này, đơn vị chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị, duy trì ổn định các khâu vận tải, kho bãi, cảng, góp phần giữ nhịp sản xuất và cung ứng than cho nền kinh tế.

Công nhân Công ty TNHH JaiHome (KCN Sông Khoai) vận hành hệ thống xử lý nước tập trung phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ 29/8 đến 2/9, hoạt động sản xuất, tiêu thụ than vẫn được duy trì liên tục. Các dây chuyền vận hành xuyên lễ, người lao động luân phiên bám vị trí sản xuất, qua đó Công ty đã tiêu thụ hơn 123.000 tấn than. Không chỉ bảo đảm tiến độ giao than, đây còn là hành động thiết thực của cán bộ, công nhân Công ty thi đua lao động sản xuất, chào mừng dấu mốc phát triển mới của Quảng Ninh.

Ông Cao Văn Chuẩn, Phó Giám đốc Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, chia sẻ: Với vị thế và không gian phát triển mới, Công ty kỳ vọng thành phố tiếp tục có những cơ chế, chính sách đồng bộ về hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư; tạo điều kiện để ngành Than đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Qua đó, tiếp tục đóng góp vào hành trình phát triển của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Cùng với Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, ngay sau kỳ nghỉ lễ, các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã khẩn trương bắt nhịp sản xuất, tạo khí thế lao động sôi nổi trên khắp các khai trường lộ thiên, hầm lò. Tại Công ty CP Than Hà Tu, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Công ty Than Nam Mẫu…, cán bộ, công nhân nhanh chóng trở lại vị trí làm việc, tập trung vận hành thiết bị, tổ chức khai thác, đào lò, vận chuyển, tiêu thụ than, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026. Khí thế thi đua càng lan tỏa mạnh mẽ, hòa cùng niềm vui khi Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với vị thế thành phố.

Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Tổng Giám đốc TKV, cho biết: Sự phát triển của Quảng Ninh mở ra không gian và động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có ngành Than. TKV kỳ vọng thành phố tiếp tục quan tâm hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, tạo điều kiện để ngành Than đẩy mạnh đổi mới công nghệ, hiện đại hóa sản xuất và phát triển bền vững. Với truyền thống gắn bó cùng Vùng mỏ, cán bộ, công nhân TKV tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Không chỉ trên các khai trường, hầm lò, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp trong KKT Quảng Yên cũng diễn ra sôi động. Tại KCN Đông Mai, KCN Sông Khoai…, nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar, Công ty TNHH JaiHome vẫn duy trì sản xuất trong dịp nghỉ lễ và nhanh chóng tăng nhịp ngay sau kỳ nghỉ. Trên các dây chuyền, người lao động tập trung ở từng vị trí, khẩn trương sản xuất, bảo đảm tiến độ đơn hàng và kế hoạch kinh doanh. Cùng với nhịp sản xuất sôi động, các khu công nghiệp tiếp tục đón thêm những dự án mới, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Quảng Ninh. Trong đó, KCN Sông Khoai đang trở thành một trong những điểm đến của dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử và công nghệ cao.

Công nhân Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh vận hành, giám sát hoạt động sản xuất tại phòng điều khiển trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám đốc Amata City Hạ Long, cho biết KCN Sông Khoai hiện thu hút 26 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 3,3 tỷ USD, chủ yếu trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao, điện tử và công nghiệp hỗ trợ. Chủ đầu tư tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa các dự án vào hoạt động, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao tại khu công nghiệp.

Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với vị thế thành phố cũng tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Với hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư được cải thiện và sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp kỳ vọng thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng không gian phát triển cho các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đây sẽ là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của thành phố.

Từ những dây chuyền đang tăng tốc, những dự án mới từng bước hình thành đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, khí thế sản xuất sau kỳ nghỉ lễ đang cho thấy sức sống của một Quảng Ninh trong chặng đường phát triển mới. Mỗi doanh nghiệp tăng thêm một phần năng lực, mỗi người lao động thêm một phần đóng góp cũng là thêm một bước dựng xây thành phố. Từ nền tảng ấy, Quảng Ninh có thêm động lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và từng bước khẳng định vị thế của một thành phố năng động, hiện đại, có sức cạnh tranh cao.