Hiến đất làm đường – Lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng

Từ những mét đất được người dân tự nguyện hiến tặng, nhiều tuyến đường được mở rộng, hạ tầng khu dân cư từng bước hoàn thiện, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang. Đằng sau những phần đất tưởng như nhỏ bé ấy là sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương của người dân Quảng Ninh.

Một mét đất, một bức tường hay một góc vườn có thể là tài sản được mỗi gia đình chắt chiu, gìn giữ qua nhiều năm. Thế nhưng, khi lợi ích chung được đặt lên trên lợi ích riêng, nhiều người dân đã sẵn sàng hy sinh một phần tài sản của gia đình để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại. Đó cũng chính là những giá trị tốt đẹp đang được bồi đắp từ những việc làm bình dị trong đời sống.

Thời gian qua, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội đoàn thể trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường, chỉnh trang đô thị. Từ sự đồng thuận của người dân, nhiều công trình hạ tầng được triển khai thuận lợi, góp phần tạo diện mạo mới cho các khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Chu (đứng thứ 2 từ trái sang), thôn Quảng La 2, xã Quảng La tự nguyện hiến gần 300m² đất làm đường giao thông và kênh mương nội đồng.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi phong trào được lan tỏa, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sẵn sàng đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích riêng. Ở thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, gia đình bà Đặng Thị Oanh đã tự nguyện hiến 600m² đất để thực hiện hai công trình giao thông quan trọng, gồm đường vào bản Hợp Long và tuyến đường thôn Lục Phủ. Bà Vũ Thị Dung và ông Nguyễn Đức Tiến (phường Việt Hưng) hiến 50m² đất sân để làm đường cho khu dân cư. Còn tại xã Đông Ngũ, gia đình bà Cam Thị Loan (thôn Đông Nam), trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vẫn tiên phong hiến gần 60m² đất ở, đồng thời tháo dỡ nhà và tường bao để phục vụ công trình chỉnh trang vỉa hè...

Mỗi trường hợp có một hoàn cảnh khác nhau, song đều gặp nhau ở tinh thần tự nguyện và trách nhiệm với cộng đồng. Những con số về diện tích đất được hiến không chỉ cho thấy quy mô của phong trào mà còn phản ánh sự đồng thuận của người dân. Mỗi phần đất được trao đi là một phần tài sản riêng được chuyển hóa thành giá trị chung, phục vụ chính cuộc sống của cộng đồng.

Trong những câu chuyện ấy, trường hợp của bà Nguyễn Thị Sáng, ông Mai Văn Toản (tổ 4, khu 12, phường Mông Dương) càng đáng trân trọng. Qua công tác tuyên truyền, vận động của địa phương, gia đình bà Sáng, ông đã tự nguyện hiến 135m² đất để thực hiện Dự án xây dựng và nạo vét hệ thống thoát nước tổ 4, khu 12, góp phần cải tạo hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư.

Đằng sau quyết định ấy là một hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Hai vợ chồng ông bà đều đã cao tuổi, không có việc làm và không có lương hưu. Ông Mai Văn Toản bị tai biến nặng, phải cắt cụt cả hai chân, cuộc sống gia đình vì thế càng thêm nhiều nhọc nhằn. Trong hoàn cảnh ấy, mỗi mét đất đều là tài sản đáng quý, song gia đình bà vẫn lựa chọn sẻ chia với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Sáng chia sẻ: “Gia đình tôi cũng khó khăn, chồng lại đau ốm, đi lại phải nhờ người chăm sóc. Nhưng khi địa phương vận động hiến đất để làm công trình phục vụ bà con, gia đình tôi thấy đây là việc chung, mang lại lợi ích lâu dài cho khu dân cư nên đồng thuận. Đất thì mình có thể chia sẻ một phần, miễn sao công trình hoàn thành, hệ thống thoát nước tốt hơn, cuộc sống của người dân thuận lợi hơn. Tôi cũng mong bà con cùng đồng lòng để các công trình sớm hoàn thành, khu phố ngày càng sạch đẹp”.

Còn tại phường Việt Hưng, nơi Mặt trận Tổ quốc phường phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là những công trình vì lợi ích cộng đồng. Điểm nhấn là phong trào vận động người dân hiến đất mở rộng tuyến đường Lương Văn Can, thuộc khu Giếng Đáy 6.

Tuyến đường Lương Văn Can (khu Giếng Đáy 6) được mở rộng nhờ hơn 50 hộ dân hiến đất.

Đến nay, đã có 117 hộ dân tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường; trong đó, nhiều hội viên phụ nữ là những người tiên phong, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Từ mỗi tấm gương hiến đất, tinh thần “mình vì mọi người” tiếp tục được nhân lên. Những người dân bình dị đã góp phần tạo nên những giá trị đẹp trong đời sống cộng đồng: Biết sẻ chia, biết hy sinh lợi ích trước mắt vì lợi ích lâu dài và sẵn sàng chung sức xây dựng quê hương. Bởi vậy, mỗi mét đất được hiến hôm nay không chỉ mở rộng một con đường, hoàn thiện một công trình, mà còn mở rộng thêm sự đồng thuận, gắn kết và niềm tin trong cộng đồng.