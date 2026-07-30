Triển khai kế hoạch quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Đèo Sen

Thực hiện Kế hoạch số 4024/KH- BCĐ (ngày 29/7/2026) của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh về Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Đèo Sen, phường Cao Xanh, chiều 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - Cơ quan Thường trực BCĐ 515 tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, UBND phường Cao Xanh, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, 6h ngày 4/8/2026, BCĐ 515 tỉnh tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán (quê ở xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng) hiện đang được an táng tại Nghĩa trang Đèo Sen (phường Cao Xanh). Sau khi thực hiện cất bốc, hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán sẽ được bàn giao cho Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ truy điệu và an táng theo đúng quy định của nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, không để xảy ra sai sót, thể hiện sự tri ân công lao to lớn, sự hy sinh của Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Cơ quan Thường trực BCĐ 515 tỉnh yêu cầu chính quyền phường Cao Xanh cùng các đơn vị có liên quan hiệp đồng chuẩn bị chu đáo các phương án khai quật, cất bốc, thay tiểu quách mới; bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế, đảm bảo an ninh, an toàn.

Quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng quy trình, quy định, chính xác. Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh, UBND phường Cao Xanh, Sư đoàn 395, nhân chứng và thân nhân liệt sĩ Ngô Khang Cán rà soát, bổ sung thông tin hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ, đảm bảo chặt chẽ thông tin, hồ sơ, hiện vật, mẫu hài cốt liệt sĩ, dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện và hoàn trả mặt bằng đúng quy định.

Việc tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng liệt sĩ Ngô Khang Cán cũng như quá trình vận chuyển, bàn giao hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp phong tục, tập quán địa phương, tránh phô trương, hình thức. Trong trường hợp thực hiện khai quật không tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại vị trí mộ hoặc phát sinh thông tin mới, Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với UBND phường Cao Xanh và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác minh, đánh giá, đề xuất phạm vi, phương án mở rộng tìm kiếm theo thẩm quyền. Trường hợp vượt phạm vi, phương án đã được thống nhất hoặc phát sinh nội dung phức tạp, báo cáo Trưởng BCĐ 515 tỉnh xem xét, chỉ đạo.