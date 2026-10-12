Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh kết nối hợp tác với Tổ chức Du lịch Nachi-Katsuura (Nhật Bản)

Chiều qua, ngày 11/10, tại Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh có buổi làm việc với Tổ chức Du lịch Nachi-Katsuura (Nhật Bản) nhằm trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp và hợp tác phát triển sản phẩm du lịch.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh giới thiệu tiềm năng, lợi thế nổi bật của du lịch Quảng Ninh, như: Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, tài nguyên du lịch biển đảo, miền núi, biên giới, du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, giá trị văn hóa đặc sắc... Cùng với đó là hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ đường bộ, đường biển, hàng không. Các doanh nghiệp cũng chia sẻ thông tin về sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao và định hướng thu hút khách quốc tế của Quảng Ninh.

Đại diện Đoàn công tác Nhật Bản phát biểu tại buổi làm việc.

Thị trấn Nachi-Katsuura thuộc tỉnh Wakayama (Nhật Bản) có nhiều nét tương đồng với Quảng Ninh về địa hình, như: Có biển, có núi, có nguồn khoáng nóng tự nhiên và các giá trị di sản văn hóa độc đáo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Buổi làm việc là cơ hội để doanh nghiệp du lịch hai bên tìm hiểu nhu cầu thị trường, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa và trải nghiệm thiên nhiên. Qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường trao đổi du khách giữa Quảng Ninh và Nachi-Katsuura trong thời gian tới.

Tổ chức Du lịch Nachi-Katsuura (Nhật Bản) khảo sát dịch vụ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Hoạt động này nằm trong chương trình làm việc của Đoàn công tác Nhật Bản tại Việt Nam, tiếp nối các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Hạ Long và Tổ chức Du lịch Nachi-Katsuura sau khi hai bên ký kết bản ghi nhớ hợp tác tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản tháng 11/2025.