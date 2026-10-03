Ấn Độ thắng Pakistan, giành HCV cricket nam Asian Games

Đội tuyển cricket nam Ấn Độ ngày 3/10 đánh bại Pakistan với cách biệt 19 điểm để bảo vệ HCV nội dung T20 tại Asian Games. Đây cũng là trận thứ năm liên tiếp giữa hai đội mà các cầu thủ không thực hiện nghi thức bắt tay trước và sau trận.

Các thành viên đội tuyển Ấn Độ giành huy chương vàng chụp ảnh trên bục nhận huy chương sau lễ trao giải môn cricket tại Đại hội Thể thao châu Á ở Nagoya, Nhật Bản, ngày 3/10/2026. Ảnh: AP.

Trong cricket, mỗi đội lần lượt thực hiện phần đánh bóng để ghi điểm, gọi là “run”. Ở trận chung kết này, Ấn Độ ghi được 211 điểm và mất 6 lượt người đánh bóng, trong khi Pakistan kết thúc với 192 điểm và cũng mất 6 lượt. Vì vậy, Ấn Độ thắng với cách biệt 19 điểm.

Hai cầu thủ Abhishek Sharma và Tilak Varma là những người đóng góp nhiều nhất cho phần ghi điểm của Ấn Độ. Sharma ghi 61 điểm, còn Varma ghi 51 điểm và vẫn chưa bị loại khi phần đánh bóng của Ấn Độ kết thúc. Tổng 211 điểm cũng là số điểm cao nhất mà Ấn Độ từng ghi trước Pakistan ở thể thức T20.

Bên cạnh kết quả chuyên môn, trận chung kết tiếp tục gây chú ý vì hai đội không bắt tay. Chủ tịch Hội đồng Cricket Quốc tế (ICC) Jay Shah có mặt trên khán đài, trong khi đội trưởng Shreyas Iyer của Ấn Độ không bắt tay đội trưởng Sahibzada Farhan của Pakistan khi hai đội thực hiện thủ tục chọn quyền đánh hoặc ném bóng trước trận. Sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ hai bên cũng không bắt tay nhau.

Đây là trận cricket nam thứ năm liên tiếp giữa Ấn Độ và Pakistan không có nghi thức bắt tay trước và sau trận. Tuy nhiên, tại một số môn khác ở Asian Games như hockey, VĐV hai nước vẫn ôm và bắt tay nhau sau khi Ấn Độ đánh bại Pakistan ở bán kết.

Quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan từng đưa hai nước tới sát nguy cơ chiến tranh trong năm ngoái và những bất đồng này cũng lan sang môn cricket.

Trước đó, các tuyển thủ cricket Ấn Độ nhiều lần tránh bắt tay cầu thủ Pakistan, đồng thời từng từ chối nhận cúp và huy chương từ quan chức Pakistan tại một số giải đấu. Tại Asia Cup nam, Ấn Độ đánh bại Pakistan ba lần, trong đó có trận chung kết, nhưng đội của Suryakumar Yadav không nhận cúp từ Chủ tịch Hội đồng Cricket Pakistan Mohsin Naqvi và không bắt tay cầu thủ Pakistan trong cả ba trận.

Đội tuyển nữ Ấn Độ cũng từng không bắt tay các cầu thủ Pakistan tại giải vô địch châu lục và sau đó từ chối nhận cúp từ ông Naqvi khi vô địch Women’s Asia Cup tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).