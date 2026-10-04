Cavan Sullivan lập kỷ lục ghi bàn trẻ nhất cho tuyển Mỹ

Tiền đạo Cavan Sullivan trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử đội tuyển bóng đá nam Mỹ khi lập công ở 17 tuổi 5 ngày, góp phần giúp đội nhà thắng Mexico 3-0 trong trận giao hữu quốc tế ngày 3/10. Đây là lần đối đầu thứ 80 giữa hai đội tuyển.

Tiền đạo Cavan Sullivan của đội tuyển Mỹ ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Mexico trong hiệp hai trận giao hữu quốc tế tại Glendale, bang Arizona (Mỹ), ngày 3/10/2026. Ảnh: AP.

Sullivan ghi bàn ở phút 62 sau khi cắt được đường chuyền bất cẩn của thủ môn José Rangel bên phía Mexico. Tiền đạo của Philadelphia Union sau đó thực hiện cú sút từ xa đưa bóng qua đầu thủ môn vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0, rồi chạy về góc sân ăn mừng cùng các đồng đội.

Trước bàn thắng của Sullivan, tiền đạo Julian Hall, 18 tuổi, mở tỷ số cho Mỹ ở phút 28. Đường chuyền ngang của tiền vệ Gio Reyna chạm chân thủ môn Rangel, tạo điều kiện để Hall dứt điểm cận thành bằng chân phải. Đây là bàn thắng thứ ba của cầu thủ New York Red Bulls sau ba trận quốc tế liên tiếp, sau khi anh cũng ghi bàn trước Peru và Chile tuần trước.

Tiền vệ Malik Tillman ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 84 bằng cú sút đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành.

Mexico chỉ còn 10 người từ phút 67 sau khi hậu vệ Mateo Chávez nhận thẻ đỏ. Chávez phạm lỗi mạnh với tiền vệ Yunus Musah rồi dùng hai tay đánh vào mặt tiền vệ Sebastian Berhalter của Mỹ khi hai bên xảy ra va chạm.

Dù trận đấu được tổ chức tại sân State Farm ở bang Arizona, cổ động viên Mexico chiếm đa số trên khán đài. Mexico kiểm soát thế trận trong khoảng 20 phút đầu trước khi đội tuyển Mỹ dần lấy lại thế trận.

Đây là lần đầu hai đội gặp nhau kể từ khi Mexico đánh bại Mỹ 2-1 trong trận chung kết Gold Cup năm 2025. Trận thua này cũng là thất bại đầu tiên của HLV Rafael Márquez trước Mỹ kể từ khi ông trở thành HLV trưởng Mexico hồi tháng 9.

Cựu cầu thủ Barcelona 47 tuổi trước đó làm trợ lý cho HLV Javier Aguirre từ tháng 8/2024 cho đến khi Mexico bị Anh loại ở vòng 16 đội World Cup mùa hè vừa qua. Márquez cũng có nhiều duyên nợ với tuyển Mỹ trong thời gian thi đấu từ năm 1997-2018, trong đó từng nhận thẻ đỏ năm 2002 vì cố tình húc đầu vào cầu thủ Cobi Jones của Mỹ.

HLV Pochettino trước trận đã trao băng đội trưởng tuyển Mỹ cho tiền vệ Tyler Adams. Đây là lần thứ 61 Adams khoác áo đội tuyển quốc gia, ngang với hậu vệ Antonee Robinson về số lần ra sân nhiều nhất trong đội hình hiện tại.

Thủ môn Diego Kochen giữ sạch lưới trong lần đầu bắt chính cho tuyển Mỹ. Thủ môn 20 tuổi hiện thi đấu cho Lyngby tại giải vô địch Đan Mạch theo dạng cho mượn từ Barcelona. Phút 57, Kochen có pha cứu thua đáng chú ý khi đẩy cú sút mạnh của tiền đạo Roberto Alvarado qua xà ngang.

Tuyển Mỹ bước vào trận đấu sau hai chiến thắng trước Peru 4-1 và Chile 4-2 trong tuần trước, trong khi Mexico hòa Peru và Colombia cùng với tỷ số 1-1.

Lịch sử đối đầu Mỹ - Mexico bắt đầu từ năm 1934. Sau 80 trận, Mexico thắng 38 lần, Mỹ thắng 25 lần và hai đội hòa 17 trận.