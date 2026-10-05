Đội nữ Quảng Ninh giành HCV tại Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn quốc năm 2026

Từ ngày 1 đến 4/10, tại Nhà tập luyện và thi đấu (Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh Cao Bằng), Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Sở VH,TT&DL tỉnh Cao Bằng tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ XII năm 2026 Cúp Động Lực.

Các VĐV nữ Quảng Ninh (áo xanh) đang thi đấu tại Giải.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2026-2031). Giải đấu là sân chơi lành mạnh nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người trung, cao tuổi, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các VĐV, CLB trên cả nước.

Giải năm nay quy tụ 33 đoàn với 70 đội bóng và hơn 700 VĐV đến từ các tỉnh, thành phố, đơn vị khu vực phía Bắc. Các đội tranh tài ở 8 nhóm tuổi nam, nữ, thi đấu 120 trận tại 20 bảng.

Sau 4 ngày tranh tài, các trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn và điều hành thi đấu. Các đội có sự chuẩn bị nghiêm túc, lực lượng tương đối đồng đều; nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, được quyết định ở những điểm số cuối. Qua thi đấu, kỹ thuật, thể lực, kinh nghiệm và khả năng phối hợp của các VĐV tiếp tục được nâng lên, góp phần tạo nên chất lượng chuyên môn của giải.

Đội nữ Quảng Ninh nhận HCV tại Giải.

Sở VH,TT&DL Quảng Ninh tham dự đội bóng chuyền hơi lứa tuổi 40-46 với 8 VĐV nữ thuộc các doanh nghiệp của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam do HLV Bùi Hải Yến (cán bộ Sở VH,TT&DL Quảng Ninh) dẫn đoàn. Qua thi đấu đội bóng chuyền hơi nữ Vùng mỏ đã thắng cả 4 trận trước các đội: Xã Phủ Thông; Công ty TNHH Quảng cáo Ba Bể - cùng tỉnh Thái Nguyên; Công ty TNHH Thương mại và Giáo dục Nam Thăng Long - Hà Nội và Sở VH,TT&DL Cao Bằng, giành HCV.

Ở các lứa tuổi khác của nữ: HCV nhóm tuổi 47-53 thuộc về đội Cầu Giấy, Hà Nội; HCV nhóm tuổi 54-60 thuộc về đội Sở VH,TT&DL Hà Nội; HCV nhóm tuổi từ 61 tuổi trở lên thuộc về đội Sở VH,TT&DL Cao Bằng.

Ở nội dung nam, HCV nhóm tuổi 45-51 thuộc về đội Sở VH,TT&DL Hưng Yên; HCV nhóm tuổi 52-58 thuộc về đội Cầu Giấy, Hà Nội; HCV nhóm tuổi 59-65 thuộc về đội Sở VH,TT&DL Hà Nội; HCV nhóm tuổi từ 66 tuổi trở lên thuộc về đội Trung tâm Văn hóa, Thể thao phường Việt Hưng, Hà Nội.