Biểu trưng Olympic Brisbane 2032 bị lộ sớm trên YouTube

Ban tổ chức Olympic và Paralympic Brisbane 2032 ngày 3/10 phải tổ chức một cuộc họp báo gấp sau khi biểu trưng của đại hội vô tình xuất hiện trên YouTube, sớm hơn kế hoạch ba ngày.

Cựu vô địch bơi Olympic Ian Thorpe (phải) ngồi trên khán đài theo dõi Giải quần vợt Australia Mở rộng tại Melbourne, Australia. Ảnh: AP.

Một video giới thiệu vốn dự kiến chỉ được công bố sau sự kiện chính thức vào ngày 5/10, đã xuất hiện trong thời gian ngắn trên kênh YouTube của Brisbane 2032 tối 2/10. Ảnh chụp màn hình từ video cùng phần nội dung giới thiệu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Biểu trưng Olympic Brisbane 2032 là hình cách điệu phần đầu của một con vẹt mào hồng, loài chim bản địa sống ở khu vực nội địa Australia. Màu sắc và tạo hình của biểu trưng được thiết kế để gợi hình ngọn lửa Olympic và Paralympic.

Quan chức chính quyền bang Queensland, ông Tim Mander, phụ trách Olympic và Paralympic, cùng Giám đốc marketing Brisbane 2032, ông Brent Hill cho rằng việc công bố ngoài dự kiến đã tạo thêm sự chú ý cho sự kiện. Ông Mander gọi đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hướng tới Olympic 2032, trong khi ông Hill cho biết mức độ quan tâm của công chúng sau sự cố là rất lớn.

Việc lộ biểu trưng xảy ra giữa lúc Brisbane 2032 đang triển khai một chuỗi hoạt động hé lộ tại các trung tâm khu vực của bang Queensland, trước lễ công bố chính thức dự kiến tổ chức tại Brisbane ngày 5/10.

Ban tổ chức trước đó khuyến khích công chúng đoán hình ảnh sẽ xuất hiện trên biểu trưng. Một số vận động viên từng đưa ra những dự đoán từ đuôi cá sấu tới quả xoài. Các cựu vận động viên Olympic và Paralympic, trong đó có cựu VĐV bơi Ian Thorpe và cựu VĐV đua xe đạp Anna Meares, cũng tham gia các hoạt động giới thiệu theo từng giai đoạn.

Ông Hill thừa nhận ban tổ chức vẫn muốn việc công bố diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu, đồng thời cho biết lễ ra mắt chính thức ngày 5/10 vẫn còn những nội dung khác chưa được tiết lộ.