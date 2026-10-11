5 doanh nghiệp Quảng Ninh tham gia Phiên giao dịch việc làm phường Kỳ Lừa năm 2026

Sáng 11/10/2026, tại khu vực sân Trung tâm Dịch vụ Công ích phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm phường Kỳ Lừa năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham gia tuyển dụng của 5 đơn vị, doanh nghiệp đến từ thành phố Quảng Ninh nhằm tuyển dụng lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có Trung tâm Dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp của thành phố Quảng Ninh.

5 đơn vị, doanh nghiệp này đến từ Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam và các KCN Đông Mai, Texhong Hải Hà, bao gồm: Công ty than Hạ Long (TKV), Công ty than Khe Chàm (TKV), Trường Cao đẳng Than- Khoáng sản Việt Nam, Công ty TNHH KHKT Ngân Long, Công ty TNHH Công nghệ Dệt may Tân Khải Thịnh (Việt Nam), Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Tonly Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu việc làm của doanh nghiệp Quảng Ninh.

Phiên giao dịch việc làm đã thu hút trên 1.200 học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia. Các đơn vị, doanh nghiệp đã mang đến khoảng trên 1.000 vị trí việc làm, với nhu cầu tuyền dụng khoảng 130.000 lao động. Đối với các gian hàng tư vấn việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã thu hút trên 300 lượt người tham gia phỏng vấn, trong đó có khoảng trên 30 người đã trúng sơ tuyển. Các lĩnh vực được các doanh nghiệp tập trung tuyển dụng chủ yếu là: cơ khí, điện, khai thác hầm lò, lắp ráp, linh kiện, điện tử, logistics, kinh doanh, may mặc, du lịch, dịch vụ…

Đại diện Công ty than Khe Chàm (TKV) tư vấn cho người lao động về nhu cầu tuyển dụng nhân sự.

Việc phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh tham gia Phiên giao dịch việc làm phường Kỳ Lừa năm 2026 tại tỉnh Lạng Sơn là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ, tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng. Người lao động sẽ được tư vấn về việc làm, học nghề, thị trường lao động và các chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời, đây cũng chính là cầu nối tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực, trực tiếp tư vấn, tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.