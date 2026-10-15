IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 14/10 hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026, trong bối cảnh xung đột Trung Đông đẩy giá nhiên liệu tăng cao, hạn chế nguồn cung và làm suy yếu triển vọng kinh tế thế giới. Theo IEA, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến giảm bình quân 2,6 triệu thùng/ngày trong năm nay, trước khi phục hồi một phần vào năm 2027.

Các bồn chứa dầu tại nhà máy lọc dầu BP ở Gelsenkirchen, một trong những cơ sở sản xuất nhiên liệu lớn nhất của Đức. Ảnh: AP.

Trong báo cáo mới nhất, IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong quý IV/2026 sẽ giảm 2,5 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm, mức giảm bình quân dự kiến là 2,6 triệu thùng/ngày, trong đó dầu diesel chiếm khoảng 25% tổng mức sụt giảm. IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới có thể phục hồi khoảng 2 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được mức tăng này, lượng dầu tiêu thụ toàn cầu vẫn thấp hơn 0,6% so với năm 2025.

Về nguồn cung, sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 9 đạt 102,3 triệu thùng/ngày, tăng 2,5 triệu thùng/ngày so với tháng trước, chủ yếu nhờ sản lượng gia tăng tại các nước vùng Vịnh. Trong đó, sản lượng của nhóm OPEC+ tăng 2,1 triệu thùng/ngày, dẫn đầu là A-rập Xê-út, trong khi Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) đóng vai trò chính trong mức tăng sản lượng ngoài OPEC+.

Tuy nhiên, IEA dự báo nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm 5,8 triệu thùng/ngày, xuống còn 100,7 triệu thùng/ngày trong năm 2026, trước khi tăng trở lại 7,7 triệu thùng/ngày vào năm sau. Cơ quan này cảnh báo các cuộc tấn công mới tại khu vực vùng Vịnh đang khiến triển vọng phục hồi nguồn cung trở nên mong manh.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục biến động mạnh do những bất ổn liên quan đến xung đột Trung Đông. Trong phiên giao dịch ngày 14/10, giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu quốc tế, có thời điểm tăng 0,6% lên 106,37 USD/thùng, trong khi giá dầu thô chuẩn Mỹ tăng 1,2% lên 95,30 USD/thùng. Trong một tháng qua, giá dầu Brent liên tục dao động trong khoảng từ 96 USD đến gần 110 USD/thùng, phản ánh sự không chắc chắn về thời điểm ngành năng lượng toàn cầu có thể trở lại bình thường sau những gián đoạn do xung đột.

Tại Mỹ, dù giá xăng đã giảm trong những tuần gần đây, mặt bằng giá vẫn cao hơn so với một tháng trước. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng bán lẻ trung bình trên toàn quốc ngày 14/10 ở mức 4,33 USD/gallon (khoảng 3,785 lít), tăng nhẹ so với tháng trước. Trong khi đó, giá dầu diesel tại Mỹ liên tiếp lập các mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây, làm gia tăng chi phí vận tải, sản xuất và góp phần đẩy giá nhiều nhóm hàng tiêu dùng lên cao, gây thêm sức ép lạm phát.

Trước sức ép giá nhiên liệu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Nga cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ. Theo kế hoạch, Nga sẽ tiếp tục cung cấp thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 4 triệu tấn vào thời điểm sau đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia chính sách năng lượng nhận định thỏa thuận mới khó có thể giúp giảm đáng kể tình trạng giá nhiên liệu và các mặt hàng khác đang ở mức cao tại Mỹ.

Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra một tuần sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) công bố kế hoạch đưa 100 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm nhiên liệu ra thị trường trong những tuần tới, bắt đầu bằng một lượng dầu diesel đáng kể.

Trước đó, hồi tháng 3, các quốc gia thành viên IEA đã thông báo kế hoạch giải phóng 426 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ kho dự trữ ra thị trường nhằm ổn định thị trường. Trong số này, các nước Liên minh châu Âu (EU) cam kết đóng góp khoảng 92 triệu thùng, chủ yếu là các sản phẩm lọc dầu như diesel.