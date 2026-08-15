Phường Hoành Bồ phát động phong trào thi đua, ra quân cao điểm vệ sinh môi trường

Sáng 15/8, phường Hoành Bồ tổ chức phát động các phong trào thi đua và đợt cao điểm ra quân vệ sinh môi trường, thiết thực chào mừng tỉnh Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh lễ phát động.

Với thông điệp “Mỗi người một việc làm tốt, mỗi khu dân cư một công trình, mỗi tuyến đường một diện mạo mới”, phong trào thi đua tập trung vào xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng các mô hình, tuyến đường tự quản về môi trường; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và sự tham gia của nhân dân, gắn với các phần việc thiết thực chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ, nhân dân phường Hoành Bồ ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang tuyến đường Cầu Cháy - Đồng Đặng.

Tại chương trình phát động, gần 300 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh và nhân dân đã tham gia ra quân.

Hoạt động tổng vệ sinh được triển khai đồng loạt tại 12/12 khu phố trên địa bàn phường, tạo thành đợt cao điểm rộng khắp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.

Cán bộ, nhân dân phường Hoành Bồ hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực. “Mỗi người một việc làm tốt, mỗi khu dân cư một công trình, mỗi tuyến đường một diện mạo mới”.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tập trung dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, chỉnh trang cảnh quan, thu gom, tập kết, vận chuyển rác thải, làm sạch hơn 10km các trục đường chính và khu vực công cộng. Các hoạt động được triển khai theo địa bàn, bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả.