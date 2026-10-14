Khi thông tin được “đánh thức” trên mọi loại hình

Trong xu thế phát triển của báo chí hiện đại, thông tin không còn được sản xuất và truyền tải theo từng loại hình riêng lẻ mà được tổ chức trong một quy trình thống nhất, phát triển trên nhiều nền tảng. Tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, từ một nguồn dữ liệu tại hiện trường, thông tin được tiếp tục khai thác trên báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo in và các sản phẩm báo chí số, tạo nên dòng chảy đa phương tiện liên tục từ khâu sản xuất đến khi đến với công chúng.

Mỗi ngày, hàng trăm thông tin từ cơ sở, phóng viên, được chuyển về Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Nếu như trước đây, mỗi loại hình báo chí thường khai thác và truyền tải sự kiện theo quy trình riêng, thì nay từ một nguồn dữ liệu thống nhất, thông tin được phát triển thành nhiều sản phẩm báo chí trên báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo in và các nền tảng số. Mỗi loại hình đảm nhận một vai trò khác nhau trong hành trình truyền tải thông tin. Báo điện tử phát huy lợi thế cập nhật nhanh diễn biến sự kiện; phát thanh và truyền hình mang đến những hình ảnh, âm thanh trực quan từ hiện trường; báo in tiếp tục đào sâu vấn đề bằng các bài phân tích, bình luận, chuyên đề; trong khi video, podcast, infographic, e-magazine, longform... góp phần làm phong phú cách thể hiện và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Từ một nguồn thông tin ban đầu, dòng chảy báo chí không khép lại ở một tác phẩm hay một loại hình mà tiếp tục được nối dài, bổ trợ lẫn nhau để truyền tải thông tin đầy đủ, đa chiều và phù hợp với nhu cầu tiếp nhận của từng nhóm công chúng. Dòng chảy thông tin ấy được thể hiện rõ trong các chương trình sản xuất hằng ngày, đặc biệt nhất là trong các chiến dịch truyền thông. Trong đó có thể kể tới chiến dịch truyền thông phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhóm phóng viên Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, tác nghiệp tại hiện trường.

6 giờ sáng ngày 15/3/2026, khi những cử tri đầu tiên trên địa bàn Quảng Ninh có mặt tại các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, cũng là lúc guồng quay thông tin của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh bước vào nhịp vận hành với cường độ cao nhất. Trong suốt ngày bầu cử, phóng viên liên tục chuyển về tòa soạn thông tin, hình ảnh, video và các dữ liệu hiện trường. Từ nguồn dữ liệu đó, báo Quảng Ninh điện tử liên tục cập nhật diễn biến tại các khu vực bỏ phiếu; các chương trình phát thanh, truyền hình, video, đồ họa và các sản phẩm truyền thông số cũng được triển khai gần như đồng thời. Khi sự kiện khép lại, toàn bộ tư liệu tiếp tục được chọn lọc, bổ sung để thực hiện các bài viết chuyên sâu trên báo in, số báo đặc biệt và các ấn phẩm lưu giữ dấu ấn của ngày hội lớn.

Quy trình sản xuất đa phương tiện này còn được vận hành đồng bộ trong nhiều hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn của Quảng Ninh. Tiêu biểu là Carnaval Hạ Long 2026 - hoạt động điểm nhấn của Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh chào hè năm 2026. Từ lễ khai mạc đến các hoạt động bên lề, thông tin được cập nhật liên tục trên báo Quảng Ninh điện tử; các chương trình truyền hình được phát sóng trực tiếp và phát triển thành nhiều bản tin, phóng sự; video, hình ảnh, infographic cùng các sản phẩm truyền thông số tiếp tục được lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

Ekip quay phim của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tác nghiệp tại Carnaval Hạ Long 2026.

Trong suốt thời gian diễn ra Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh chào hè năm 2026 (từ ngày 9/3 đến 3/5/2026), Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã sản xuất, đăng tải và phát sóng 335 tin, bài, chương trình tuyên truyền trên các loại hình báo chí. Riêng phiên livestream chương trình “Vũ hội đường phố - Vũ điệu 5 châu” trên fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh ngày 30/4 đã thu hút gần 347.700 lượt xem và 11.560 lượt tương tác. Sau sự kiện, nhiều bài viết chuyên sâu trên báo in tiếp tục phân tích hiệu quả quảng bá du lịch và sức lan tỏa của Carnaval Hạ Long, góp phần kéo dài giá trị của thông tin sau khi sự kiện kết thúc.

Chị Nguyễn Trang, Phóng viên Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, chia sẻ: Với chúng tôi, mỗi chuyến tác nghiệp hiện nay không còn chỉ để hoàn thành một tin, bài như trước mà ngay từ khi có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã phải chủ động thu thập đầy đủ hình ảnh, video, âm thanh và các tư liệu liên quan để phục vụ nhiều loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số. Điều đó đòi hỏi phóng viên chúng tôi phải linh hoạt hơn trong cách tác nghiệp, đồng thời không ngừng rèn luyện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu sản xuất báo chí đa phương tiện.

Đằng sau dòng chảy thông tin liên tục từ hiện trường đến báo điện tử, phát thanh, truyền hình rồi trở lại với những bài viết chuyên sâu trên báo in là sự thay đổi trong phương thức tổ chức sản xuất. Từ ngày 1/1/2019, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, Báo Hạ Long và Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Đây là mô hình cơ quan báo chí hợp nhất cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước, mở ra phương thức tổ chức mới theo mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, phân phối đa nền tảng, trong đó toàn bộ dữ liệu từ hiện trường được chia sẻ và khai thác chung giữa các bộ phận. Nhờ đó, cùng một nguồn thông tin có thể phát triển đồng thời thành nhiều sản phẩm báo chí trên các loại hình khác nhau, bảo đảm tính thống nhất về nội dung nhưng vẫn phát huy thế mạnh riêng của từng phương thức truyền tải.

Anh Đỗ Minh Tuấn, kỹ thuật viên, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, chia sẻ: Chúng tôi có hệ thống chia sẻ thông tin nội bộ, giúp các bộ phận trong tòa soạn có thể cập nhật, khai thác và phối hợp xử lý dữ liệu trong quá trình sản xuất. Việc quản lý, chia sẻ nguồn thông tin trên cùng một hệ thống giúp rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời tạo điều kiện để một nội dung có thể được phát triển thành nhiều sản phẩm phù hợp với các loại hình báo chí khác nhau.

Sau khi được xuất bản trên báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo in, thông tin tiếp tục được kết nối trong hệ sinh thái số của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Báo Quảng Ninh điện tử là nền tảng hội tụ vận hành trên hệ thống quản trị nội dung (CMS) hiện đại, tích hợp các tính năng phát thanh, truyền hình trực tuyến, xem lại các chương trình đã phát sóng theo nhu cầu. Từ một địa chỉ truy cập, độc giả có thể đọc tin, xem truyền hình, nghe phát thanh, podcast, trải nghiệm e-magazine, longform; đồng thời dễ dàng kết nối tới các kênh YouTube, Facebook và các fanpage bằng tiếng Anh, tiếng Trung. Mỗi loại hình phát huy một thế mạnh riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Theo anh Phạm Văn Hải, phường Hà Lầm: Việc các sản phẩm báo chí được kết nối trên cùng một nền tảng giúp người dân chúng tối tiếp cận thông tin chính thống thuận tiện hơn. Chỉ cần truy cập vào địa chỉ của báo, tôi có thể đọc tin, xem truyền hình, nghe phát thanh, podcast và theo dõi các sản phẩm báo chí đa phương tiện khác mà không phải tìm kiếm trên nhiều kênh riêng biệt. Đặc biệt, những thông tin về các sự kiện, hoạt động của thành phố được cập nhật nhanh và liên tục, giúp người dân dễ dàng theo dõi, đồng thời có thêm nhiều góc nhìn thông qua các bài viết chuyên sâu, video hay chương trình phát thanh, truyền hình. Đây là cách làm phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở việc hội tụ các tính năng trên báo Quảng Ninh điện tử, các sản phẩm báo chí còn tiếp tục được phân phối trên nhiều nền tảng số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Facebook phát huy lợi thế lan tỏa nhanh các thông tin thời sự; YouTube là kênh khai thác hiệu quả các chương trình truyền hình, phóng sự và video chuyên đề; TikTok tiếp cận nhóm công chúng trẻ bằng những video ngắn, trực quan; Zalo và ứng dụng QTVgo mở rộng khả năng tiếp cận trên các thiết bị di động. Các fanpage tiếng Anh và tiếng Trung cũng góp phần đưa thông tin về Quảng Ninh đến với bạn bè quốc tế, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và những thành tựu phát triển của thành phố.

Giao diện ứng dụng QTVgo.

Hiệu quả của mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, phân phối đa nền tảng được phản ánh qua những con số cụ thể. Đến nay, hệ thống fanpage của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh thu hút 408.000 lượt theo dõi, đạt 914.000 lượt tương tác; fanpage Quảng Ninh Ăn - Chơi 24/7 có 35.000 lượt theo dõi, gần 29.000 lượt tương tác. Hai kênh YouTube của đơn vị có gần 272.000 lượt đăng ký, đạt hơn 22 triệu lượt xem; kênh TikTok có 80.000 lượt theo dõi, với 4,7 triệu lượt xem video và 130.000 lượt tương tác. Những con số này cho thấy thông tin chính thống của Quảng Ninh ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số, đến với công chúng nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

Dòng chảy thông tin tiếp tục được mở rộng bằng những sản phẩm truyền thông mới. Đầu tháng 3/2026, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh chính thức ra mắt kênh Podcast trên nền tảng Spotify và tích hợp trên báo Quảng Ninh điện tử, đáp ứng xu hướng nghe theo yêu cầu của công chúng. Cùng với đó, đơn vị từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý ngôn ngữ, hình ảnh, video, giọng đọc và trình bày tác phẩm trên báo điện tử; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tạo nền tảng cho việc sản xuất đồng thời các chương trình truyền hình, phát thanh và các sản phẩm báo chí số.

Chuyên trang Thành phố Quảng Ninh trên ứng dụng VTVgo.

Từ những trang báo in truyền thống đến báo điện tử hiện đại, từ sóng phát thanh, truyền hình đến các nền tảng số, dòng chảy thông tin của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh không ngừng được nối dài bằng sự đổi mới. Mỗi loại hình giữ một thế mạnh riêng nhưng không còn tồn tại tách biệt, mà cùng hòa vào một quy trình sản xuất thống nhất, bổ trợ cho nhau để đưa thông tin chính thống đến với công chúng nhanh hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và bền vững hơn.

Thực hiện: NGỌC KHÔI

Trình bày: ĐỖ QUANG