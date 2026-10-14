Kroger cắt giảm 3.000 nhân sự khối văn phòng khi đẩy mạnh ứng dụng AI

Chuỗi siêu thị Kroger của Mỹ cho biết sẽ cắt giảm 3.000 vị trí khối văn phòng trong ba năm tới trong lúc đẩy mạnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa vận hành. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ Walmart, các chuỗi bán lẻ giảm giá và các nền tảng thương mại điện tử.

Một siêu thị Kroger tại Monroe, bang Ohio, Mỹ. Ảnh: AP.

Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên, Giám đốc điều hành Kroger, ông Greg Foran viết: “Công nghệ đang định hình lại những gì có thể thực hiện được”. Ông cho rằng cách thức công việc được thực hiện đang thay đổi ở mọi ngành, buộc Kroger phải thích ứng, tận dụng công nghệ, giảm những công việc trùng lặp và xem xét lại cách phân bổ nhiệm vụ.

Kroger hồi tháng trước cũng đã công bố chiến lược AI nhằm “cải thiện trải nghiệm khách hàng, giúp công việc của nhân viên dễ dàng hơn và mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn”.

Ông Foran, cựu lãnh đạo Walmart, được bổ nhiệm làm CEO Kroger hồi tháng 2, 11 tháng sau khi người tiền nhiệm đột ngột từ chức. Trong thời gian lãnh đạo mảng kinh doanh tại Mỹ của Walmart từ năm 2014-2019, ông tập trung cải thiện hoạt động cửa hàng, bảo đảm hàng hóa có sẵn, nâng cao chất lượng thực phẩm tươi sống, đồng thời triển khai đặt hàng trực tuyến, nhận hàng tại cửa hàng và tăng cường năng lực số.

Walmart những năm gần đây trở thành đối thủ ngày càng lớn của Kroger và các chuỗi siêu thị truyền thống khi người tiêu dùng Mỹ có xu hướng mua thực phẩm cùng nhiều mặt hàng khác tại cùng một địa điểm. Kroger đồng thời chịu sức ép từ các chuỗi giá rẻ phát triển nhanh như Aldi, Lidl và tập đoàn thương mại điện tử Amazon.

Kroger từng đề xuất sáp nhập với Albertsons năm 2022 nhằm tăng khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cùng hai bang Washington và Colorado khởi kiện để ngăn thương vụ vào năm 2024 với lý do việc sáp nhập có thể làm tăng giá và giảm lương của người lao động do cạnh tranh bị thu hẹp. Các thẩm phán sau đó phán quyết thương vụ không được tiếp tục.

Một ngày sau khi kế hoạch sáp nhập đổ vỡ, Albertsons kiện Kroger, yêu cầu khoản phí chấm dứt hợp đồng 600 triệu USD cùng hàng tỷ USD tiền bồi thường cho chi phí pháp lý và những tổn thất về giá trị cổ đông. Kroger cho rằng các yêu cầu này “không có cơ sở” và Albertsons không có quyền nhận khoản phí đó.

Albertsons cũng đang đối mặt với sức ép cạnh tranh tương tự. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II ngày 13/10, bà Susan Morris, Giám đốc điều hành Albertsons cho biết Công ty sẽ tiếp tục cắt giảm chi phí và tinh gọn cơ cấu trong 12-18 tháng tới, trong đó có việc cắt giảm nhân sự.

Cổ phiếu Kroger giảm 2,2% xuống 61,21 USD trong phiên giao dịch chiều 13/10. Cổ phiếu Albertsons tăng 2,8% trong ngày, nhưng vẫn giảm hơn 25% từ đầu năm.

Có trụ sở tại Cincinnati, Kroger là chuỗi siêu thị độc lập lớn nhất Mỹ, với khoảng 409.000 nhân viên và hơn 2.700 cửa hàng hoạt động dưới nhiều thương hiệu, trong đó có Ralphs, King Soopers, Smith’s và Fred Meyer.