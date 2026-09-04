Quảng Tân: Mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho nhân dân

Quảng Tân là xã miền núi có địa hình phức tạp, diện tích rộng và tỷ lệ đồng bào DTTS cao. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực, từng bước đầu tư hoàn thiện và mở rộng mạng lưới hạ tầng cấp nước, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Được triển khai từ tháng 6/2026, công trình mở rộng hệ thống cấp nước sạch thôn Đông Thành đang được Công ty CP Xây dựng và thương mại Vũ Tuấn tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành, đang thử áp lực nước trong tuyến ống chính và lắp đặt đồng hồ nước đến các hộ dân. Khi hoàn thành, dự án sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng cấp nước, đáp ứng triệt để nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn.

Công trình mở rộng hệ thống cấp nước sạch thôn Đông Thành đầu tư khoảng 415m đường ống HDPE D200 để dẫn nước và đấu nối trực tiếp với tuyến cấp nước thô hiện trạng.

Công trình được bổ sung khoảng 415m đường ống HDPE D200 để dẫn nước và đấu nối trực tiếp với tuyến cấp nước thô hiện trạng. Đồng thời, các đơn vị thi công triển khai lắp đặt khoảng 11.900m đường ống phân phối, truyền tải nước về các khu dân cư thuộc thôn Đông Thành và thôn Hải An. Với tổng mức đầu tư xây lắp hơn 7 tỷ đồng, công trình dự kiến sẽ giúp hàng trăm hộ dân của 2 thôn sớm được tiếp cận nguồn nước đảm bảo chất lượng.

Xã Quảng Tân là địa phương miền núi có diện tích rộng lớn sau sáp nhập. Mặc dù địa hình phức tạp, thời gian qua địa phương đã tích cực quản lý và đưa vào vận hành nhiều công trình cấp nước nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân. Hiện trên địa bàn xã có 2 công trình cấp nước sạch tập trung. Bao gồm: Hệ thống cấp nước sạch Siềng Lống với công suất 30m³/h, tổng chiều dài tuyến ống hơn 25km và hệ thống cấp nước sạch cho 7 thôn (thuộc xã Quảng An cũ) công suất 30m³/h, tuyến ống dài trên 45km.

Cả 2 công trình này đã được bàn giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã quản lý và vận hành chính thức từ tháng 10/2025 theo hình thức Tổ cộng quản, cấp nước đạt chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT cho hơn 1.300 hộ dân và các trường học.

Bên cạnh các hệ thống tập trung, toàn xã hiện có 8 công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy, phục vụ khoảng 322 hộ dân tại các bản vùng sâu, vùng xa, như Nà Pá, Siệc Lống Mìn - Thanh Bình, Bình Hồ, Lý Khoái, Mào Sám Cáu... Tuy nhiên, do đầu tư đã lâu, một số công trình tự chảy quy mô nhỏ lẻ chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu dùng nước sạch chất lượng cao của người dân.

Trước thực trạng đó, thực hiện Kế hoạch 165/KH-UBND của UBND thành phố về đẩy mạnh cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, xã Quảng Tân đã phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh chủ động rà soát các vùng lõm chưa có đường ống. Hai bên đã thống nhất phương án đầu tư hạ tầng tuyến ống HDPE D110, D90, D75, D63 với tổng chiều dài hàng nghìn mét cùng hệ thống hố van, hố xả cặn đồng bộ để cấp nước cho thôn Tân Thanh. Đồng thời, địa phương đang tích cực rà soát, lập kế hoạch đầu tư đường ống dẫn nước cho các thôn Tân Đông, Tân Hợp trong thời gian tới.

Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành, đang thử áp lực nước trong tuyến ống chính, lắp đặt đồng hồ nước đến các hộ dân thôn Đông Thành và Hải An.

Ông Vũ Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, cho biết: Cung cấp nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh là mong mỏi chính đáng của bà con và cũng là chỉ tiêu quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Xác định hạ tầng nước phải đi trước một bước, chính quyền xã đã tập trung huy động và lồng ghép mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước. Trong quá trình triển khai, địa phương gặp không ít khó khăn về GPMB, kinh phí đào đắp, hoàn trả mặt đường, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân đã rất đồng thuận, tự nguyện hiến đất, cây cối để công trình sớm hoàn thành. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục sát sao đôn đốc nhà thầu, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn mở rộng mạng lưới cấp nước tới từng thôn, bản, quyết tâm không để hộ dân nào bị bỏ lại phía sau.

Theo kế hoạch, dự kiến trong tháng 9/2026, xã Quảng Tân sẽ đầu tư 2 dự án nước sạch, gồm: Dự án nâng cấp công trình cấp nước tự chảy Siệc Lống Mìn - Thanh Bình và dự án sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Hỏn Thìn, Lý Khoái cùng tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước cho khoảng 120 hộ thuộc bản Thanh Bình và bản Nà Cáng.

Việc từng bước mở rộng mạng lưới cấp nước sạch không chỉ giải quyết triệt để nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hằng ngày của nhân dân, mà còn giúp xã Quảng Tân hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng sống cho nhân dân khu vực nông thôn, miền núi.