Lãnh đạo Khối Thịnh vượng chung họp tại Antigua giữa biến động chính trị toàn cầu

Hơn 50 nhà lãnh đạo các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung đang có mặt tại đảo Antigua, vùng Caribe, để tham dự Hội nghị Người đứng đầu Chính phủ Khối Thịnh vượng chung nhằm tăng cường hợp tác trước những biến động chính trị và kinh tế toàn cầu. Thương mại, đầu tư, biến đổi khí hậu và hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương sẽ là những nội dung trọng tâm của hội nghị, đại diện cho cộng đồng khoảng 2,7 tỷ người.

Vua Charles III của Anh (giữa) đang có mặt tại Antigua và Barbuda để tham dự Hội nghị Người đứng đầu Chính phủ Khối Thịnh vượng chung, ngày 1/11/2026. Ảnh: AP.

Hội nghị Người đứng đầu Chính phủ Khối Thịnh vượng chung được tổ chức hai năm một lần, quy tụ lãnh đạo các quốc gia thành viên. Hội nghị lần này dự kiến có thêm sự tham dự của đại diện Qatar, Kuwait, Bahrain, Brazil và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Phát biểu trước hội nghị, Tổng Thư ký Khối Thịnh vượng chung Shirley Botchwey cho rằng các quốc gia thành viên đang phải đối mặt với nhiều thách thức cùng lúc, từ xung đột, cú sốc kinh tế, chi phí sinh hoạt tăng cao đến biến đổi khí hậu và việc sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép thương mại.

Theo Tổng Thư ký Botchwey, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các biện pháp thu hút đầu tư và giảm rào cản thương mại giữa các thành viên, qua đó tăng khả năng ứng phó trước những biến động từ bên ngoài. Vấn đề này trở nên cấp thiết trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế nhập khẩu cao nhất đối với các đối tác thương mại của Mỹ kể từ thời kỳ Đại suy thoái, dù mức thuế đã có những điều chỉnh do các thách thức pháp lý.

Bên cạnh hợp tác thương mại, Khối Thịnh vượng chung dự kiến thúc đẩy thành lập một quỹ hỗ trợ đào tạo kỹ năng số cho khoảng 10 triệu thanh niên. Bà Botchwey bày tỏ hy vọng khu vực tư nhân, các quỹ và tổ chức từ thiện sẽ đóng góp tài chính cho sáng kiến này. Các quan chức cũng dự kiến thành lập một quỹ hỗ trợ các quốc gia chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Biến đổi khí hậu được xác định là một trong những chủ đề quan trọng nhất của hội nghị, bởi 49 trong tổng số 56 quốc gia thành viên Khối Thịnh vượng chung có đường bờ biển và đang đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về tình trạng nước biển dâng. Theo bà Botchwey, các nước cần tìm giải pháp nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ môi trường biển và các hệ sinh thái đại dương.

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra 4 ngày bắt đầu từ ngày 1/11, nhiều diễn đàn chuyên đề về doanh nghiệp, phụ nữ và thanh niên cũng được tổ chức. Các nhà lãnh đạo được kỳ vọng đưa ra những cam kết và thỏa thuận hợp tác mới nhằm ứng phó với những thách thức chung của các quốc gia thành viên.