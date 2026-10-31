Hội nghị ngoại trưởng G20 dự kiến kết thúc mà không đạt đồng thuận

Các ngoại trưởng của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến kết thúc hai ngày họp tại Atlanta (Mỹ) ngày 31/10 mà không đạt được đồng thuận về một số vấn đề an ninh toàn cầu quan trọng, trong đó nổi bật là cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Các ngoại trưởng tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Atlanta (Mỹ), ngày 30/10/2026. Ảnh: AP

Theo các nhà ngoại giao tham dự, hội nghị sẽ không ra tuyên bố chung mà thay vào đó là tuyên bố của nước chủ trì, tóm lược nội dung thảo luận. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ công bố văn bản này khi cuộc họp kết thúc.

Những bất đồng đã xuất hiện ngay từ đầu hội nghị. Ông Rubio phải hủy buổi chụp ảnh chung truyền thống hôm 30/10 sau khi các nhà ngoại giao châu Âu phản đối sự hiện diện của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và đe dọa tẩy chay sự kiện.

Các vấn đề gây chia rẽ còn bao gồm cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, chính sách thuế quan của Mỹ và các động thái của Trung Quốc. Ngoài ra, việc Mỹ không mời Nam Phi, một thành viên G20, tham dự hội nghị cũng vấp phải sự phản đối của một số nước.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định việc đạt được lập trường chung là rất khó khăn khi những quốc gia đang tham gia các cuộc xung đột cùng có mặt tại bàn đàm phán.

Trong khi đó, Mỹ cho biết một trong những ưu tiên của hội nghị là giải quyết những bất đồng liên quan đến tự do hàng hải tại các tuyến đường biển chiến lược. Khả năng Washington tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran cũng là vấn đề được quan tâm. Các quan chức Mỹ đã cảnh báo một số quốc gia Trung Đông và các đồng minh trong khu vực chuẩn bị cho khả năng Washington tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cũng như nguy cơ Tehran đáp trả.

Dù vậy, các nhà ngoại giao tham dự cho biết các bên vẫn nhất trí nỗ lực vượt qua bất đồng và hướng tới thành công của hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Miami (Mỹ).