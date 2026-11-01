Biến đổi khí hậu đe dọa nguồn nấm truffle trắng quý hiếm ở châu Âu

Nắng nóng kéo dài và hạn hán đang làm suy giảm sản lượng, chất lượng nấm truffle trắng tại Italy và Croatia. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu có thể thu hẹp môi trường sinh trưởng của loại nấm được xem là báu vật ẩm thực này.

Người săn nấm truffle Tino Marolo kiểm tra cây nấm vừa tìm được cùng chú chó Stella trong khu rừng ở Vezza d'Alba, gần thành phố Alba, miền Bắc Italy, ngày 1/10/2026. Ảnh: AP

Tại vùng Piemonte, miền Bắc Italy, ông Tino Marolo cùng chú chó Stella vẫn miệt mài tìm nấm trong những khu rừng quanh thành phố Alba, nơi nổi tiếng với nấm truffle trắng. Tuy nhiên, mùa thu hoạch năm nay gặp nhiều khó khăn do mùa hè nắng nóng, thiếu mưa khiến đất khô và nén chặt, làm nấm phát triển nhỏ hơn, sản lượng thấp và thời gian bảo quản ngắn.

Ông Antonio Degiacomi, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Nấm Truffle Quốc gia Italy, cho biết: “Cả tháng 10 đều chịu ảnh hưởng từ tình trạng thiếu mưa trong tháng 7 và tháng 8, cùng với nhiệt độ cao. Vì vậy, sản lượng nấm thấp và thời gian bảo quản cũng ngắn”.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Croatia. Người săn nấm Petar Alebic ước tính sản lượng thu hoạch năm nay giảm khoảng 30% so với mức bình thường. Ông cho biết: “Trong 7-8 năm qua, mỗi năm lại tồi tệ hơn năm trước. Do hạn hán, nấm truffle đáng tiếc đang ngày càng nhỏ hơn và khan hiếm hơn”.

Trước thách thức này, các chuyên gia đang nghiên cứu biện pháp bảo vệ môi trường sống của nấm, trong đó có cải thiện quản lý rừng, thử nghiệm tưới tiêu trong thời kỳ hạn hán và trồng các loại cây phù hợp.

Theo nhà nghiên cứu nấm học Armin Mesic thuộc Viện Ruđer Bošković của Croatia, hạn hán, thiếu mưa và nhiệt độ cao tác động đáng kể đến cả số lượng lẫn chất lượng nấm truffle. Trong khi đó, ông Degiacomi cho rằng: “Tôi không nghĩ chúng ta đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, mà là một thách thức”.

Các nhà khoa học cũng đang tìm hiểu vai trò của vi sinh vật trong đất và những giống cây có khả năng thích nghi với khí hậu nóng, khô. Việc phục hồi rừng được kỳ vọng giúp duy trì độ ẩm, giảm nhiệt độ đất và bảo vệ môi trường sinh trưởng của nấm, dù có thể mất hơn 10 năm để cây mới trồng phát triển đủ điều kiện hỗ trợ nấm truffle.