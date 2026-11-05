LLVT thành phố Quảng Ninh nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”

Chiều 5/11, Đoàn khảo sát của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị khảo sát việc triển khai phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Quảng Ninh. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3; đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh; Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS thành phố.

﻿Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát, phát biểu tại hội nghị.

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong LLVT thành phố được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Công tác dân vận ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng về cơ sở.

Nhiều mô hình phát huy hiệu quả trong vận động nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện để LLVT thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; huy động nguồn lực xây dựng các công trình nông thôn mới; chăm lo chính sách hậu phương Quân đội; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số bài trừ hủ tục.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh khẳng định, Thành ủy luôn xác định nhân dân là chủ thể, là trung tâm và là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố. Từ năm 2012, phong trào “Dân vận khéo” được xác định là một trong những phong trào thi đua yêu nước trọng tâm, triển khai thường xuyên, rộng khắp trên các lĩnh vực. Hằng năm, toàn thành phố có trên 1.000 mô hình đăng ký xây dựng; từ năm 2021 đến nay, có 161 mô hình tiêu biểu được khen thưởng cấp thành phố. Phong trào góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, giải quyết những vấn đề khó, phức tạp ngay từ cơ sở.

﻿Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thành phố chú trọng xây dựng các mô hình dân vận gắn với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và củng cố thế trận lòng dân. Trong đó, LLVT giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng cơ sở chính trị địa phương và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.

Đồng chí Đinh Hữu Thành đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành và LLVT thành phố tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng mô hình, lựa chọn những việc mới, việc khó, bám sát thực tiễn và nhu cầu của nhân dân. Quá trình triển khai cần xác định rõ mục tiêu, địa bàn, lực lượng thực hiện, đối tượng thụ hưởng; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác dân vận của LLVT thành phố, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các mô hình cần có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo; góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phòng, chống thiên tai và xây dựng cơ sở chính trị tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, lựa chọn những cách làm hiệu quả, có khả năng duy trì và nhân rộng, góp phần củng cố đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.