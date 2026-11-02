Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2026

Ngày 2/11, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố năm 2026. Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, nhất là các chỉ đạo về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nắm, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình nội, ngoại biên. Trên cơ sở đó, chủ động báo cáo, đề xuất cấp trên các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm hoạt động lưu thông qua cửa khẩu thuận lợi, đúng pháp luật. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới và các lực lượng được duy trì, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, vùng biển...

Đặc biệt, lực lượng BĐBP thành phố đã chủ trì bắt giữ, xử lý 51 vụ với 64 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 864 triệu đồng, trị giá hàng hóa gần 7 tỷ đồng. Trong đó, xử lý hình sự 4 vụ với 14 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 47 vụ/50 đối tượng/53 phương tiện, thu giữ nhiều tang vật...

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Thuyết ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đạt được trong năm 2026; đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả...

Đại tá Hoàng Văn Thuyết nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời, hiệu quả các chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tăng cường phối hợp với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý bộ đội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động nắm bắt, giải quyết tình hình tư tưởng ngay từ cơ sở; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng...